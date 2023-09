La opinión sobre el Oviedo-Sporting: Si no tiras, no ganas

Oviedo y Sporting saltaron ayer al césped del Carlos Tartiere con un claro objetivo, no perder el partido. Y así resultó éste, aburrido y carente de la tensión que se espera de un derbi. Después de visto el pobre espectáculo ofrecido por los dos grandes clubes del fútbol asturiano a nadie debe extrañar que el encuentro acabara sin goles. Es evidente que para marcar un tanto es imprescindible (salvo extrañas carambolas) tirar a puerta. El Sporting lo hizo ayer al menos en una ocasión y lo intentó en otras dos, aunque sin éxito. El Oviedo amagó, sí; anduvo por las cercanías de la meta rojiblanca, pero disparar entre los tres palos o cerca no lo hizo ni una sola vez. ¿Cómo se puede ganar así un partido, sea el derbi u otro cualquiera? La única oportunidad real de golear ayer la tuvo el sportinguista Hassan. Si finalmente no lo hizo fue debido a la acertada intervención del guardameta azul Leo Román. Las intervenciones del portero gijonés Yáñez se limitaron a atajar balones altos al área.

Ahí se acabó el arsenal atacante de ambos equipos. Lo demás, fuegos de artificio por el centro del campo. Tuvieron suerte los jugadores del Oviedo al no acertar Hassan en su ocasión de gol, porque la bronca que les habría caído por parte de su entrenador hubiera sido de las que hacen época. No hubo un error, si no varios sucesivos a la hora de permitir el contrataque de los gijoneses. Todo partió de un córner a favor de los carbayones. Si Cervera se queja siempre de los fallos inconcebibles cometidos por sus jugadores a la hora de defender un saque de esquina o uno de banda cerca de su área, ¿qué hubiera podido decir de la dejadez de permitir que una jugada en el área contraria acabase en gol en la propia? En el derbi el técnico azul se volvió a encontrar con los demonios habituales de su equipo en este inicio de temporada, tanto en el aspecto ofensivo (sequía goleadora), sobre todo, como defensivo (errores de principiantes) aunque en esta ocasión acabó teniendo la suerte de cara. Lo más positivo de ayer para el Oviedo probablemente haya sido el paso adelante dado por los extremos Moyano, en el primer tiempo, y Paulino, en el segundo. Se ofrecieron a sus compañeros una y otra vez y actuaron con valentía siempre que tuvieron ocasión para hacerlo. Lástima que sus centros no encontraran rematador y en algún caso que no estuvieran acertados en el último regate. Es evidente que el Oviedo necesita que su centro del campo mejore las prestaciones, no tanto en las tareas de contención como en lo que se refiere a la creación y la apertura de espacios que permitan las transiciones rápidas y contundentes que quiere su técnico. Teóricamente Cervera cuenta con jugadores que lo pueden hacer, aunque tanto él como ellos (Seoane, Colombatto o Camarasa fundamentalmente) tendrán que encontrar el método más adecuado para lograrlo. Manteniendo la puerta a cero como ha ocurrido en los dos últimos encuentros la principal tarea de los oviedistas es ahora la de encontrar el camino del gol.