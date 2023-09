Un máster de ciclismo en el paraíso

Acompañar a Javier Guillén, director general de La Vuelta, y a Cristina Mendo, directora general de la Vueltina, en el coche de dirección de carrera, conducido por el ex ciclista Roberto Laiseca, durante los 179 kilómetros de la excepcional etapa de ayer, con cinco puertos puntuables, entre Pola de Allande y La Cruz de Linares, supone un auténtico máster de ciclismo mientras se disfruta de la belleza de unos idílicos parajes bastantes desconocidos por los propios asturianos.

En las casi cinco horas compartidas en el habitáculo del rojo Skoda eléctrico, que entra en meta cuando el héroe Remco Evenepoel, se vivieron, al igual que en la vida misma, momentos emotivos, tensos, simpáticos y hasta graciosos, con mucha actividad, mucha comunicación, mucha tranquilidad y mucha velocidad, no solo la del vehículo, sino también en las rápidas decisiones que se va tomando ante los imprevistos que van surgiendo en la carrera.

Antes de cortar la cinta en Pola de Allande, Javier Guillén me confiesa que "Remco atacará de salida, aunque, en su lugar, tras el gran esfuerzo del Angliru, esperaría a la etapa de los puertos en Madrid". "La Vuelta está muy interesante porque todo el mundo quiere que gane Sepp Kuss aunque todos estamos pendientes de las directrices que marque el equipo", prosigue.

Tras saludar a decenas, diría, cientos de personas, Javier se detiene con Luis León Sánchez para interesarse por su estado de salud con el cuerpo de lleno de magulladuras tras la caída sufrida. A Julio Andrés Izquierdo, mánager general del Burgos-BH, le indica "pégate hoy a la rueda de Remco", mientras éste les muestra el autobús del equipo a un grupo de invitados. Se acerca a Geraint Thomas, del Ineos, mientras es entrevistado por una cadena británica, para "darles las gracias por haber venido a La Vuelta". También se para con Omar Fraile, al que define como "muy buen tipo y muy buen ciclista". Y por último, mientras el agente de Roglic y Vingergaad habla con el manager general del Burgos-BH, le pregunta con una pícara sonrisa: "¿Le estás colocando algún corredor?".

Guillén llega al punto de encuentro para saludar a las autoridades encabezadas por Alejandro Calvo, consejero de Fomento, y María Victoria López, alcaldesa de Allande. En La Pola se respira ambiente de fiesta, brilla el sol, las banderas lucen en los balcones y Remco es el primero en llegar a la línea de salida ubicada junto al Consistorio.

Nos subimos al coche de dirección de carrera, que abre el pelotón durante la salida neutralizada de casi cuatro kilómetros, y es conducido por el ex ciclista vasco Roberto Laiseca, quien ganó una etapa del Tour y tres de la Vuelta. "Me quedé con ganas de ganar la Vuelta a Asturias", me confiesa.

El pelotón comienza a dar pedales detrás de nuestro vehículo pero nos informan de que un corredor ha sufrido una avería mecánica, "lo que nos obliga a alargar unos kilómetros la salida lanzada hasta que el ciclista se incorpore al grupo", me indica Javier, quien se asoma por el techo del vehículo para indicarles a los corredores que se alargará la salida neutralizada. Seguimos circulando despacio, con el pelotón pegado a nuestros talones, hasta que Radio Vuelta nos informa de que el corredor de la avería ya se ha incorporado al grupo. En ese momento Javier vuelve a asomar su cuerpo para zarandear la bandera y dar la salida lanzada unos minutos antes de la una de la tarde.

Comienzan los primeros ataques bajando y ya se forma una escapada de 14 corredores en la que, cómo no, está integrado Remco Evenepoel. "Vaya nivel de escapada", afirma Javier. "Al ser menos de 15 pueden pasar a avituallarlos los coches, si fuesen más de 15 tendría que bajar el ciclista a avituallarse al coche", me indica el director general.

La ventaja inicial de 33 segundos se incrementa a dos minutos junto al embalse de Pilotuerto y a 3.14 cuando pasamos junto a la antigua central térmica de Soto de la Barca. Mónica Guajardo, la voz de Radio Vuelta, informa de que el Jumbo comienza a tirar del pelotón, pero la diferencia se incrementa a 4.47 en Tuña y a 6.02 en Merillés. "Esto es más bonito que Euskadi", le dice Javier al conductor vasco mientras ascendemos el puerto de Las Estacas. En la primera hora de carrera se han recorrido 42,8 km y la diferencia de los escapados se incrementa a casi ocho minutos en la cima del puerto. Al pasar por Almurfe, un grupo de mujeres nos lanzan pétalos al paso de la caravana ciclista y Javier Guillén le indica por la emisora a Fernando Escartín, director técnico: "nos adelantamos y dejamos la posición", después pasar Aguasmestas. Roberto Laiseca acelera para ganar tiempo y en La Riera, tras girar a la izquierda para ascender las primeras rampas de San Lorenzo, nos detenemos unos minutos para tomar un tentempié. El menú: un bocata de jamón, una ensalada de pasta y sandía.

Al incorporarnos delante del pelotón nos informan por Radio Vuelta de que hay unas vacas cerca de la carretera después de cruzar el alto de San Lorenzo y, efectivamente, al pasar vemos la curiosa imagen de un Guardia Civil de Tráfico con una vara en la mano para controlar a las reses. En el primer paso por Proaza la diferencia de los escapados se incrementa a 10.25 minutos, al subir Tenebreo subre a 11.10 y en Santa María de Piedramuelle a 11.45.

En San Andrés de Trubia comienzan las primeras estribaciones hasta Linares y Remco ataca. "Este corredor es como Eddy Merckx", señala Javier. En Castañedo del Monte la diferencia ya alcanza los 16.52 minutos. La carretera está repleta de aficionados. "Ha sido un gran acierto esta nueva etapa", señala. La bajada hasta Proaza, después de coronar La Cruz de Linares, "es la más peligrosa de toda la Vuelta", señala Laiseca mientras conduce el coche eléctrico como si estuviéramos compitiendo en un rallye. En Tuñón, Remco, generoso en el esfuerzo, ya saca 1.40 al segundo y tiene prácticamente garantizada la victoria. En San Andrés, el campeón belga suelta las piernas antes de afrontar la segunda y definitiva ascensión a la Cruz de Linares.

Le seguimos admirando sus fibrosas piernas y vemos cómo este belga se ha ganado el cariño de todos los aficionados que se emocionan al verlo pasar camino de meta. "Va sobrau, tío", afirma uno. Chechu Rubiera y un grupo de jóvenes ciclistas también animan a Remco mientras el campeón ya se abrocha el maillot a dos kilómetros de meta, que cruza victorioso ante el reconocimiento de todos. Antes de la entrega de premios le solicito a Javier Guillén y a Adrián Barbón que posen para hacerles una foto conjunta con las espectaculares montañas de fondo y el pueblo de Serandi. Un máster de ciclismo en nuestro, todavía, desconocido paraíso.