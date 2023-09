Perfumes, fábricas y pasamontañas

1. Perfume y olfato. Algunos futboleros pueden ponerse muy pesados con el estilo, el ADN, el juego bonito, el fútbol champán, el tiquitaca, el odio al "patapúm parriba" y la consideración de la posesión como una de las bellas artes. Está muy bien no dar patadones a la buena de Dios, pero hay otros caminos hacia el gol en la portería contraria y el no-gol en la propia. No todos los equipos pueden permitirse un Modric o un Rodri. Sin llegar a convertirse en un equipo antipático, jugar al fútbol para ganar o no perder sin levantar un "ohhhhhhh" de admiración en las gradas, despejando balones sin muchas contemplaciones y marcando goles aprovechando los saques de esquina es tan legítimo como hermoso. Porque el fútbol es un deporte en el que, como decía Luis Aragonés, hay que ganar, y ganar, y ganar y volver a ganar, y también un juego en el que hay que intentar no perder, perder, perder y volver a perder. El perfume encanta al olfato pero desagrada al gusto. El juego del Villarreal puede encantar al olfato futbolístico, pero también puede desagradar al gusto por los tres puntos. El perfume no lo es todo. Es estupendo que un equipo huela bien, pero estoy seguro de que la mayoría de los futboleros preferimos el sabor de la victoria.

2. Simone Weil y Dani Carvajal. Una cosa es hablar de la condición de la clase obrera y otra saber qué es esa condición. La filósofa Simone Weil dejó su trabajo como profesora funcionaria y se fue a trabajar como obrera industrial en Renault y luego como obrera agrícola. En sus "Ensayos sobre la condición obrera", Weil explica qué es el trabajo en cadena tan bien como Charles Chaplin en "Tiempos modernos", habla del esfuerzo de los obreros y del miedo a perder un trabajo alienante porque no hay nada peor que el hambre. Los futbolistas de la Liga masculina han sido, en general, muy tibios en sus declaraciones sobre el "caso Rubiales" y la condición de la mujer en el fútbol. No estaría mal que los futbolistas de la Liga pasaran unas cuantas jornadas en la Liga F, la Liga profesional del fútbol femenino. Simone Weil en Renault sufriendo la arbitrariedad de los patronos y las condiciones laborales sujetas a los beneficios y las necesidades de la producción, y Dani Carvajal en la Liga F probando la arbitrariedad de los superiores y las condiciones laborales sujetas a las necesidades de la producción y los beneficios. 3. Para todos, todo. El Mundial de rugby es apasionante, divertido, intenso y emocionante hasta para los que solo vemos un partido de rugby cuando juega Nueva Zelanda o Gales. Creo que el fútbol moderno podría aprender (o imitar) muchas cosas del rugby, pero la primera que se me viene a la cabeza (y a los ojos) es que las camisetas de los jugadores de Australia, Inglaterra, Japón o Chile no tienen nombre. Qué envidia. El subcomandante insurgente Marcos del EZLN decía que los zapatistas, para que los vieran, tuvieron que taparse el rostro, y para que los nombraran tuvieron que negarse el nombre. Los equipos de rugby son zapatistas que juegan no con pasamontañas, como Marcos y los rebeldes de la selva Lacandona, sino con camisetas que niegan su nombre para que se vea el equipo. Para todos, todo. Para nosotros, nada.