En la época en la que Juanma Lillo ocupaba el banquillo del antiguo Tartiere, me animé a sacar el primer nivel del carnet de entrenador. Allí nos contaban que el fútbol, en su parte ofensiva, tenía tres fases bien diferenciadas: iniciación; con las premisas de evitar perdidas jugando con pases de seguridad y sin asumir excesivos riesgos; creación, donde se gestaba el juego buscando la asociación y la progresión con el fin de llegar al área rival y finalización, con cambios de ritmo, búsqueda del uno contra uno, regates y atrevimiento buscando la definición. Todo muy lógico y coherente.

Hoy, en la fase de iniciación, los equipos asumen riesgos muchas veces innecesarios, no acordes a la calidad de sus componentes, los porteros son uno mas en el juego colectivo buscando superioridades que permitan la progresión en el juego, pero se repiten las perdidas que, por donde se producen, suelen ser letales y que además evitan al rival pasar por las dos fases previas al robar en las cercanías del área rival.

Por contra, cuando los equipos se acercan a la portería contraria, cada día es menos habitual ver al futbolista buscar el uno contra uno, intentar un regate o incluso llegar a línea de fondo y centrar. Escasea el atrevimiento que abunda en campo propio.

El Oviedo cambio de entrenador, también de estilo y la escasa mejora no fue suficiente para puntuar y no lo fue, como en la etapa de Cervera, en buena medida por errores individuales de lectura del juego, esta vez un despeje defectuoso a la zona central y una posterior conducción errónea en la zona de iniciación que antes citábamos. En el descuento, donde si no pudiste ganar, al menos no debes perder. Errores de concepto que tumban cualquier idea de juego, ya sea rácana o valiente.

El equipo va a mejorar, a peor no puede ir. La cabeza en estas rachas es fundamental y más aún conseguir un resultado que refrende el trabajo. Ahora que todos parecen peores digo que confío en Seoane, en volver a ver la mejor versión de Bretones o en que Bastón vuelva a hacernos disfrutar con sus goles, en que el colectivo funcione haciendo posible mejorar las individualidades, en el míster que acaba de aterrizar y en que la enfermería se vaya vaciando.

Llegara el momento de analizar errores estructurales, causa de muchos males azules.

De momento, quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando mas lo necesite.