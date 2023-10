La opinión de Antonio Rico: Jack y Rick no han oído hablar del timbre de la puerta

La irrupción volcánica de Yamine Lamal en el fútbol de primer nivel es casi tan descarada y encantadora como la de Jack Dawson en la película "Titanic" cuando cena en compañía de ricachones absurdos, o puede que como la de Rick O´Conell en "La momia" cuando besa a Evelyn Carnahan porque, bueno, le iban a ahorcar y en ese momento parecía una buena idea. ¿Y cómo reaccionamos los aficionados ante este Jack futbolístico que comparte mesa con Lewandowski y Gündogan? ¿Cómo vemos a este Rick que besa en la boca a los defensas rivales cuando los encara con descaro?

La mayoría de los futboleros nos alegramos al ver que hay fútbol más allá de los codazos de Damián Suárez y de las salvajes patadas de Goikoetxea, ese tipo que lesionó a Maradona con tanta alevosía como poco arrepentimiento. Pero algunos no se alegran tanto porque la juventud de Yamine Lamal les parece casi una ofensa, una impugnación del ascensor futbolístico vigente, un truco para crear figuras de la nada que pronto se perderán en el tiempo como Ansu Fati en la lluvia inglesa. Esos cenizos se parecen a Waldo Lydecker, el cínico columnista enamorado de la bellísima Laura Hunt en la maravillosa película "Laura". Cuando Waldo está hablando con el detective McPherson, el elegante cazafortunas Shelby Carpenter los interrumpe y Waldo, con demoledora ironía, pregunta a Shelby si ha oído hablar del nuevo triunfo de la ciencia: el timbre de la puerta. Algunos futboleros cínicos también se están preguntando si Yamine Lamal y otros jóvenes futbolistas descarados han oído hablar del timbre de la puerta, ese timbre al que hay que llamar muchas veces hasta conseguir que se abra la puerta de un equipo como el Barça y, mucho más tarde, de la selección española de fútbol. Estoy seguro de que muchos columnistas que, como Waldo Lydecker, no usan estilográfica porque escriben con una pluma de ganso empapada en veneno, ya están preparando el artículo que publicarán cuando Lamal juegue dos o tres partidos malos o un Barça necesitado de dinero contante y sonante lo traspase a un equipo de la Premier que no sea el Manchester City o el Liverpool. Juguete roto. Bluf. Truco publicitario. Máquina efímera de vender camisetas. El justo castigo para un futbolista que no ha oído hablar del timbre de la puerta.

Algo así es lo que sucede con el Girona, ese descarado equipo que dirige Michel y en el que juega el persistente delantero Stuani. ¿Qué demonios pinta el Girona en lo alto de la clasificación?, se preguntan los invitados a la mesa del "Titanic". ¿Cómo se atreve el Girona a besar el liderato de la Liga, cuando su destino era luchar para no morir ahorcado y enviado a Segunda? ¿A quién se le ocurre entrar en la Liga cuando Barça y Real Madrid están hablando? ¿Acaso el Girona no ha oído hablar del nuevo triunfo de la ciencia? ¿No saben los futbolistas del Girona que existen los timbres, y que no es educado interrumpir las conversaciones de los equipos mayores cuando discuten quién va a ser califa en lugar del califa? Waldo Lydecker ya está mojando su pluma de ganso empapada en veneno para escribir un artículo elegantemente cínico que coincida con la caída en victorias del Girona, la sequía de sus delanteros o un fallo en el sistema de jugar siempre hacia adelante. Es posible que Waldo Lydecker pueda publicar un par de columnas sobre la impertinente presencia de Yamine Lamal en la mesa del "Titanic" y el fugaz beso del Girona al liderato, pero de momento tendrá que aguantar los regates de Jack y el encanto de Rick, dos aventureros que no han oído hablar del timbre y prefieren abrir las puertas a patadas o entrar sin llamar.