La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Microvictorias

El "caso Rubiales", el "caso Negreira", una Liga que solo ficha estrellas a un paso de la jubilación, uno de los dos transatlánticos de la competición más arruinado que Alemania después de la guerra y una selección que gana el Mundial y a la que no le dejan celebrar el éxito en paz. Queridos amiguinos y amiguinas, ¿estamos seguros de que la Liga de Tebas es una de las mejores del mundo? Lo será, pero el tufo que da es a naftalina caducada. ¿La supuesta llegada de Mbappé al Madrid un año de estos servirá para que el asunto recupere el brillo de antaño? Está por ver. La única esperanza es esperar a que se repitan los triunfos en Europa, lo que también está por ver. Dicen que un buen chute de moral sería que España acogiera el Mundial 2030, pero con la imagen que se está dando al exterior tras el beso (no consentido) a Jenni Hermoso y tal y tal igual habrá que ir pensando en optar al congreso internacional de grupos folclóricos y bailes regionales, con lo que esto supondría además de pinchar el globo del proyecto que la familia orlegiana tiene para El Molinón. Por lo demás, nueva jornada para los dos grandes de la madreñina "furgolística". Los objetivos este domingo para Sporting y Oviedo están claros, no hay que darle muchas vueltas a la matraca. Los de MAR tienen que ganar de una vez fuera de casa y los de Carrión sumar ya de tres en tres, que el asunto se puede complicar mucho si la racha negativa se alarga. A falta de grandes éxitos, habrá que conformarse con las microvictorias de las que no hace mucho hablaba el técnico rojiblanco, que las macro, las de verdad son para otros, ¿oyisti, güey?