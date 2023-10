Nadie ganaba en Elda en los últimos 532 días, pero al Oviedo le bastaron 24 minutos y 37 segundos para acabar con esa racha y de paso con la propia de no hacerlo desde la temporada pasada. 30 minutos brillantes fueron suficientes para nadar y guardar la ropa.

Enunciaré las que para mí son las tres claves de la victoria azul.

1-Diversión en el plan. El futbol nació como un juego y, como tal, importa divertirse. Se estaba instalando en el equipo una sensación de tristeza, de jugar pensando más en combatir las virtudes del rival que en superarle con las propias. De llegar poco, 2 goles en 7 partidos, y de correr más detrás del balón que con él. Responsabilidades compartidas. El domingo el equipo quiso ser protagonista y lo consiguió, asociándose bien y sobre todo siendo vertical siempre que pudo.

2-Acierto táctico. Sin sorpresas en el once inicial, pero con una variante táctica que resultó decisiva en el juego, el posicionamiento de Paulino y Viti, con la idea clara de que apareciesen por dentro, en el caso de Viti para que su espacio natural lo ocupase Bretones, potenciando así su mejor versión que requiere espacios largo. Y en el caso del cántabro asociándose por cualquier zona del campo generando superioridades por dentro. De esta manera visualizada previamente al inicio llegaron los dos primeros goles azules

3- Quitarle probabilidades a la suerte. Una de las preguntas más recurrentes es: ¿qué es jugar bien? Jugar bien no es solo ganar, porque puedes hacerlo jugando mal si el rival juega aún peor. Para mí jugar bien es quitarle probabilidades a la suerte. El Oviedo el domingo la tuvo, pero no dependió de ella, debido a que después de marcar el primero, buscase aumentar la renta y conseguirlo dos veces más. Por esa razón pasó al plano anecdótico el balón que saca en la línea Costas, el larguero recibido o el ya habitual penalti innecesario, sea justo o no.

Por último, una reflexión; cuando se fue Jon Pérez Bolo y llegó Álvaro Cervera al banquillo del Oviedo, la opinión general fue la de pasar del desastre al buen y eficaz trabajo. Esto vuelve a repetirse con la salida del Almirante y la llegada de Luis Carrión.

Todo el apoyo y confianza en el entrenador que nos dirija. Darle continuidad a lo visto ayer será lo más complicado, mientras tanto no cuesta tanto apoyar a los que están y respetar a los que no. La pelota es caprichosa.

Mañana miércoles, más...