Se empezaba una semana con tres partidos que pueden resultar claves a lo largo de esta temporada. Nueve puntos por jugarse con situación anímica mala, un nuevo entrenador, unos nuevos conceptos que asimilar y con la situación en la tabla muy pero que muy mermada, lo que hace que los jugadores tengan una carga añadida.

Se lograba una victoria en Elda, con un 0-3 en el minuto 25 de la primera parte que hacía que nos frotáramos los ojos ya que yo no recuerdo algo así en los últimos años. Se veía un equipo que iba al ataque y aún ganando seguía, seguía y seguía.

Esta victoria dio confianza a la plantilla y se pudo preparar el partido de Huesca desde la victoria, lo que hace que la semana fuese mucho más tranquila en todos los aspectos que rodean al club. El lunes conocíamos la vuelta de Camarasa a la dinámica de primer equipo para la alegría de todos. Tiene que ser un jugador importante y diferencial y no tengo ninguna duda que así será.

En mitad de semana llegaba el Huesca de nuestro conocido Ziganda. Un equipo muy necesitado de puntos, en una situación similar a la nuestra, pero que siempre te pondrá las cosas complicadas, como así fue. Primera parte mala, pero este año lo que sale del banquillo, con minutos por delante, aporta y aporta mucho. Fruto de ello es el gol de Sebas Moyano que a la postre significaría el triunfo azul. Primeros tres puntos en casa y 6 de 6.

El sábado tocaba uno de los gallitos de la categoría, un equipo que llegaba líder y se vio un buen partido. Opciones y alternativas para ambos equipos y al final reparto de puntos sin goles.

De este Oviedo de Carrión destaco su atrevimiento y el poder competir de tú a tú con cualquier equipo de la categoría. Sin importa jugar en casa o fuera, y sin importar el puesto que ocupe en la tabla.

Toca seguir, al igual que se sigue en los partidos, toca recuperar efectivos e ir vaciando la enfermería, pero competir no estando en el "pozo" siempre te da un plus y ese plus este Oviedo lo está logrando.

¡Hala Oviedo!