Es un momento terrible. En la película "Gladiator", el general Máximo Décimo Meridio, convertido en esclavo y gladiador, irrumpe en la arena de un anfiteatro de provincias y, con tanta rabia como oficio, destroza a sus rivales sin mostrar en ningún momento compasión, piedad ni, por supuesto, duda. Máximo ya no es el comandante de las tropas del norte, sino un gladiador que ha decidido hacer lo que se espera de él, y hacerlo extraordinariamente bien. Por eso, cuando en la arena solo quedan cadáveres destrozados y el propio Máximo en pie, jadeante y fiero, el general que las circunstancias convirtieron en gladiador arroja al público entusiasmado una pregunta de desprecio: "¿Os habéis divertido? ¿Os habéis divertido?". Sí, los espectadores se habían divertido. Querían sangre, y Máximo les dio sangre y más sangre. Cuando Máximo pregunta si se han divertido lo hace con odio y hastío, pero los gritos y aplausos del público que llenaba el anfiteatro demuestran que en ningún momento entienden ese odio y ese hastío. Ellos habían ido allí a ver matar y morir, y Máximo les había proporcionado un espectáculo que recordarán durante mucho tiempo.

"¿Os habéis divertido? ¿No habéis venido a eso?". Máximo lanza su espada a la grada y escupe con infinita chulería en el suelo. La respuesta es: "¡Máximo!, ¡Máximo!, ¡Máximo!". Me pregunto si Bryan Zaragoza, el delantero del Granada, se sintió como Máximo después de marcar dos goles fantásticos al Barça. Máximo hundía su espada en el cuerpo de los gladiadores, y Bryan Zaragoza hundió sus regates en el cuerpo de Koundé. El resultado fue el mismo: dos cadáveres en la arena del anfiteatro y en la hierba del Nuevo Estadio de Los Cármenes. En el momento de la celebración, por un momento llegué a creer que Bryan Zaragoza iba a lanzar el balón hacia la grada, escupir en el suelo y gritar al público, con los brazos muy abiertos: "¿Os habéis divertido? ¿Os habéis divertido? ¿No habéis venido a eso?". Y los seguidores del Granada gritarían "¡Malagueño!, ¡Malagueño!, ¡Malagueño!". Pero no. Bryan Zaragoza no es Máximo Décimo Meridio, un estadio de fútbol no es un anfiteatro romano, un futbolista no es un gladiador, un partido de fútbol no tiene nada que ver con las luchas de gladiadores y los aficionados al fútbol no vamos al estadio a ver sangre, sino goles y jugadas bellas. Koundé tampoco es un gladiador destruido por los regates de Bryan Zaragoza, sino un buen defensa que perdió una batalla contra un gran regateador. Eso es todo.

"¿Os habéis divertido?". La verdad es que sí, nos divertimos viendo jugar a Bryan Zaragoza y cómo metía el miedo en el cuerpo de los futbolistas del Barça como si fueran gladiadores aterrorizados en el anfiteatro ante la espada de Máximo. El fútbol debería ser diversión. En un reportaje sobre el Málaga Club de Fútbol, actualmente en Primera Federación, emitido en una cadena de televisión, una aficionada decía, con el convencimiento de los cruzados cuando iniciaban su viaje a Jerusalén, que daría su vida para que el Málaga volviera a Primera División. No es eso, no es eso. Cuando se convierte en una cuestión de vida o muerte, el fútbol deja de ser una diversión o, todavía peor, degenera en una lucha de gladiadores en un anfiteatro de mala muerte. Los aficionados del Málaga se divertirán si su equipo logra ascender a Segunda y luego a Primera, pero no a costa de la vida de nadie. A los futboleros nos encanta gritar "¡Máximo!, ¡Máximo!", y nos divertimos cuando un Bryan Zaragoza encara con sus pies como espadas a un defensa que no sabe si atacar, retroceder, tirarse el suelo o rezar a los dioses para que el portero tenga su día y evite el gol y, de paso, salve su honor.

"¿Os habéis divertido?". Si nos lo pregunta Máximo Décimo Meridio, deberíamos ponernos en lo peor. Si nos lo pregunta Bryan Zaragoza, diremos que sí mientras dedicamos unas palabras de ánimo a Koundé.