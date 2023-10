Sí, abuelo, el partido ya fue el viernes, ahora se juegan jornadas ese día o los lunes y también los ponen a la hora de comer. El negocio manda. Curiosamente también fue de viernes aquel partido de ida de la promoción, ahora lo llaman play-off, en el que se salió Dubovski, era mayo del 98, solo cinco meses después de que te fueses con el carnet de socio fundador en el bolsillo. El resultado fue el mismo, 3-0 para el Oviedín. Supongo que desde ahí arriba verías bien el espectáculo de luces previo al partido, cosas del fútbol moderno.

El equipo este año llegó a ser colista, pero hubo cambio en el banquillo y ahora hay mucha ilusión. Si, ya sé que aquí todos los entrenadores generan en igual medida ilusión y crítica, cuando llegan y cuando se van, pero esta vez es diferente. Aunque Carrión, así se apellida el míster, lleva poco tiempo, está consiguiendo, sin el saberlo, dejar atrás a ese Oviedín, como llamabais tantos al equipo, diminutivo puesto desde el cariño, pero posiblemente también desde la sensación de inferioridad y modestia en ocasiones excesiva, y lo está haciendo con personalidad, atrevimiento y valentía. Sin sentirse inferior a nadie y buscando la victoria en todo momento. Pocas veces vivido en este club. Esperemos que esta manera de afrontar los partidos se mantenga, que mejore y que dé los frutos que tantos años llevamos esperando. De momento, nos estamos divirtiendo y esto, no es poco.

El domingo bajé a El Requexón a ver al Vetusta que, para que me entiendas, esáa jugando en Segunda B. También ganaron y, sin ver un equipo brillante, demostraron saber competir, que no es asunto menor, más aún haciéndolo de mano con tres juveniles, dos de ellos de segundo año. Eso sí que es adelantar ciclos con acierto, ¿no te parece? Ojalá la dinámica de juego, de resultados y la ilusión sigan en alza. Aún viendo de lejos los puestos altos de la clasificación, el Oviedo es el equipo con más abonados de la categoría tras Zaragoza, Espanyol y Valladolid. Pies en el suelo y todo por hacer.

El maestro Sabina siempre nos dice que "Al lugar donde has sido feliz, no deberías tratar de volver". Espero que ir a Lezama el sábado no cuente como "volver" porque contigo fue en el antiguo San Mamés, aunque ese día fui muy feliz por estar contigo y, posiblemente, no lo sabía.