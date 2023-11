¿Puede un Barça soviético llegar a la Luna?

Iban atrasados y por eso adelantaron a los estadounidenses. Así, de esta manera entre paradójica y lógica, explica el escritor y cineasta británico Stephen Walker en su ensayo "Más allá" por qué la Unión Soviética llevó la delantera a los Estados Unidos en la carrera espacial hasta que el presidente John Fitzgerald Kennedy mandó a parar y, por lo tanto, avanzar hasta la conquista de la Luna.

Ir atrasado es un gran aliciente para adelantar. El que va primero no puede adelantar a nadie, pero sí puede ser adelantado. En los años 50 del pasado siglo, la tecnología soviética era muy inferior a la estadounidense, y sus bombas atómicas eran mucho más toscas y pesadas que las de los norteamericanos, así que los soviéticos no tuvieron más remedio que desarrollar cohetes gigantescos para transportarlas. Después de cambiar las ojivas nucleares por cápsulas, esos cohetes enormes y primitivos conquistaron el espacio, ante la estupefacción de los Estados Unidos y del mundo. ¿Estamos ante un Barça soviético?

La temporada pasada, el Barça iba mucho más atrasado que el Real Madrid, y por eso los azulgranas adelantaron a los blancos. Esta paradoja lógica explica por qué un equipo que iba segundo (o quizás tercero) en opciones para ganar el título de Liga adelantó a sus rivales y conquistó el espacio, dejando a los aficionados madridistas con la misma cara de sorpresa que tendrían si Florentino nombrara a Piqué director técnico del Real Madrid. El Barça era muy inferior al Real Madrid en casi todo: en músculo económico, en plantilla, en títulos calentitos, en moral de victoria y hasta en el imprescindible aburrimiento en las ruedas de prensa de los entrenadores (Xavi siempre tenía que apagar fuegos y contestar preguntas sobre el "caso Negreira", las palancas o la salida de leyendas del club). Sin dinero ya no hay rock and roll, como cantaba Charol. Sin dinero ya no hay fichajes deslumbrantes. ¿Qué hacer? Los futbolistas atómicos del Barça (Pedri, Gavi, Balde...) eran mucho más ligeros y jóvenes que los futbolistas del Real Madrid, así que Xavi y sus técnicos tuvieron que desarrollar un cohete muy ligero en plantilla y presupuesto y dar salida a gigantes como Messi, Piqué, Jordi Alba y, pronto, Busquets. Ese cohete adelantó al Real Madrid y conquistó el espacio de la Liga.

Esta temporada, el Barça sigue prisionero de la sentencia de Charol sobre el rock and roll. La solución sigue siendo soviética: si no es posible una buena tecnología de fichajes, no hay más remedio que adelantar a los rivales a golpe de juventud y cantera. Los soviéticos desarrollaron enormes y potentísimos cohetes, y el Barça está desarrollando jóvenes y ligerísimos futbolistas capaces de transportar al equipo a los títulos. Si no hay rock and roll, habrá que tirar de Fermín, de Lamine Yamal y de Guiu.

Puede que el Barça vuelva a ganar la Liga con este equipo ligerísimo y ser como Yuri Gagarin, pero otra cosa es llegar a la Luna. Stephen Walker sostiene que si los estadounidenses hubieran ido por delante en la carrera espacial, probablemente no habrían llegado a la Luna en 1969. Fueron los éxitos espaciales soviéticos los que empujaron a los estadounidenses hacia un objetivo casi imposible y, sobre todo, muy caro. El éxito del Barça en el espacio de la Liga no garantiza que los culés alcancen la Luna, pero sí puede hacer que el Kennedy blanco se empeñe en conquistar la Liga de Campeones, un objetivo dificilísimo en una competición plagada de equipazos y, sobre todo, carísimo. Así que el Barça puede ganar la Liga con su equipo ligero, y el Real Madrid puede ganar la Liga de Campeones con un equipo que no puede permitir que la Unión Soviética pise la Luna.