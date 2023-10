La opinión sobre el Sporting y el Oviedo: Ganan los "Beatles"

El partido de la jornada en Segunda dejó al Sporting más arriba que nunca tras medir sus fuerzas contra el todopoderoso Espanyol, el del hijo pródigo de Gragera, al que un bullicioso Molinón recibió de aquella manera, con música de viento que aparecía y desaparecía. Los de MAR demostraron que están en el camino correcto. Ganaron como un grande, en dos chispazos, y con gente como Campuzano recuperada para la causa. Otra historia es el expediente X de Djuka, que sigue a lo suyo.

Mientras, a 28 kilómetros, los azules ya están listos para recibir al Alcorcón, el equipo en el que Anquela empezó a hacerse un nombre en el "fúrgol" español. Los madrileños son candidatos a regresar a Primera RFEF, pero, ojo, que a domicilio no son ningunas madres. Han sumado ocho de sus diez puntos como visitantes. Si solo se tuviera en cuenta esta estadística, los alfareros estarían metidos en promoción de ascenso. Es uno de esos partidos trampa. Ya saben, amiguinos y amiguinas, esos en los que solo hay cosas que perder. Y el Oviedo no está para dejarse muchos más puntos, sobre todo en casa, si quiere escalar posiciones en la tabla, que las jornadas corren y conviene no dejar los deberes para última hora.

Por lo demás, en Barcelona los "Beatles" ganaron a los "Stones", y sir Mick Jagger y Ron Wood tuvieron que tragarse el "Hey Jude". Después de vieyos, gaiteros, ¿oyisti, güey?