Ataque al golf en La Morgal

Los usuarios del campo de golf de La Morgal (el sentir de muchos de los cuales represento con este artículo) llevamos mucho tiempo "con la mosca detrás de la oreja" ante los intensos rumores que apuntan a una ampliación de las instalaciones de los karts de la Fundación y Circuito Fernando Alonso sobre una parte importante del campo de golf, lo que destruiría una de las mejores zonas de entrenamiento de Asturias.

Los rumores se han afianzado en las últimas semanas con la realización de diversas catas en ese espacio y una confirmación oficiosa del personal de la Fundación en el sentido de que se pretende construir en esa zona un edificio con una pista cubierta de indoor karting, cafetería y oficinas para la propia Fundación y para la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias.

Todo se hace con nula transparencia, como si no se tratara de una instalación pública del Principado de Asturias de la que la Fundación, al menos en lo que corresponde al campo de golf, es mera gestora, tras la concesión demanial realizada por el gobierno asturiano en su favor.

La Fundación y Circuito Fernando Alonso ha recibido del Principado unas instalaciones que nos han costado a los asturianos más de 10 millones de euros, construidas sobre 95.000 metros cuadrados de terrenos públicos colindantes con el campo de golf, que ya funcionaba mucho antes de que se constituyera esa Fundación.

Sin duda, Fernando Alonso es un gran activo para Asturias y su museo es un reclamo turístico muy, muy, importante. Pero eso no debería llevarnos a permitir que la fundación que preside su padre (quiero pensar que Fernando, por su probado amor al deporte, incluido el golf, que practica, no está al tanto de todo esto) actuara –de confirmarse sus proyectos invasivos- como si La Morgal –al menos en lo que afecta al golf– fuera su recinto deportivo particular.

Lo cierto es que todo se está llevando con escrupuloso sigilo, como si lo que se intentara es ofrecer hechos consumados para neutralizar una lógica reacción ante la destrucción de una parte de las instalaciones de un campo de golf público. Por eso, creo necesario poner la tirita antes de que se produzca la herida, para que quien tiene que velar por el interés de las instalaciones deportivas públicas del Principado actúe de oficio. Y no debe faltarles información sobre lo que se pretende, dado que la viceconsejera de Deportes y la Directora General de Deportes forman parte del patronato de la Fundación que preside José Luís Alonso, padre del piloto.

No es la primera vez que los usuarios de este campo de golf tienen que actuar para defender la instalación. En los primeros años de la concesión a la Fundación Fernando Alonso quedó claro que para sus gestores el golf no contaba. El abandono del campo fue en aumento y hasta que no hubo una protesta formal ante el Principado no se atendió su mantenimiento como es debido, con la contratación de un gran profesional. Hoy el campo está en muy buen estado, pese a que es en el que menos campeonatos se organizan (tres o cuatro al año) en Asturias, lo que sigue demostrando que a la Fundación no le interesa el golf. Ahora, lo que parece pretender tiene mayor dimensión que el simple abandono inicial y, por eso, creo que las federaciones asturiana y española de Golf deberían implicarse para defender los intereses de su deporte y de sus asociados.

Si la Fundación necesita ampliar sus instalaciones, y el Principado considera que eso entra dentro del acuerdo en vigor entre ambos, podría hacerlo en los terrenos actualmente vacíos que rodean su museo y su circuito, sin necesidad de destruir una parte del recinto del golf que estaba ahí mucho antes de su desembarco. No parece razonable ni justificable que para "vestir" mejor la oferta de la Fundación en karts se "desvista" la de golf.

Sólo espero que La Fundación y Circuito Fernando Alonso y el Gobierno asturiano nos digan que todos estos rumores son falsos y que lo único que se está haciendo es, por ejemplo, poner unas tuberías para mejorar el drenaje en el recinto de golf, que bien que lo necesita. Si no es así, tendrán que darnos, a todos los asturianos, ambos, muchas explicaciones.