Es difícil de entender como el Oviedo, que era penúltimo en la clasificación, tras un cambio de entrenador pasa a ser después de Leganés, Eibar y Valladolid el mejor equipo de la categoría. Seguro que muchos me aclararían los motivos, obvios a la vista, pero sin duda difíciles de realizar en el día a día de El Requexón. Lo que tampoco es fácil de explicar es por qué el sillón de la concurrida cafetería "Central Perk" en la mítica serie "Friends" siempre estaba disponible para Chandler y sus amigos. Desde otro asiento, el siempre sucio, del Tartiere vimos ayer una primera parte atascada como el acceso a Oviedo por la "Fabona" en construcción. Algo lento el equipo en el juego posicional, ante un equipo muy replegado. En la iniciación del juego los centrales debieron fijar más la primera presión del rival, para encontrar mejores líneas de pase que batiesen líneas. Además, cuando el Alcorcón se animaba a tener el balón, apenas hubo robos que propiciasen atacar espacios que, en el juego posicional, no existían a la espalda por el repliegue intensivo alfarero. El mejor desatascador siempre es el gol y este llegó en la última jugada del primer acto. Descanso con homenaje musical por el fallecimiento de Matthew Perry: "The Rembrandts" atronaban en la renovada megafonía azul. Con el marcador a favor todo sería más fácil, aunque la sentencia también fue postrera. Lo más destacado fue el atrevimiento en los cambios incluso ganando. El día que no salga bien en forma de resultado seguro que se criticara, a posteriori siempre es más fácil, pero se agradece la apuesta valiente, tanto en ruedas de prensa, como en la práctica de Carrión. Jornada perfecta en resultados de esas que el Oviedo necesita un par de ellas más para, ya sí, entrar en puestos de privilegio. Toca visitar Zaragoza. Algunos incautos en septiembre veían a los maños en Primera. También hay quien cambia de categoría en octubre, pero los sensatos, que en todas las aficiones los hay, saben que los ascensos se reparten con el fin de la primavera. Pero antes, ¿nos tomamos una copa? Una competición a la que no se debe renunciar y que el año pasado trajo dinero e ilusión también a esa parte de la hinchada azul que nunca vio equipos de élite contra su, en cualquier categoría, equipo del alma. A esos jóvenes me atrevo a darles un consejo de un miembro de la generación X para la generación Z: ver algunos capítulos de la serie protagonista de este humilde artículo. Descubriréis la magia de la simpleza y que un amigo es una persona con la que siempre puedes pensar en voz alta.