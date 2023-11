Ante los planes de expansión de su Fundación sobre terrenos del campo de golf de La Morgal

Estimado Fernando:

Mi intención es darte a conocer la decepción que nos embarga a los abonados del campo de golf de La Morgal al comprobar que desde tu Fundación vais a destruir una parte de nuestra zona de prácticas para construir un circuito cubierto de karts.

Tú juegas al golf y sabes bien que la de La Morgal es una de las mejores zonas de prácticas de Asturias. Destruir esta parte del campo pensando que no dañas la instalación sólo puede partir de personas que desconocen lo que es el golf, por lo que intuyo que tú no estás detrás de esta decisión que, en realidad, es un agravio para el deporte en general al demostrar un cierto afán supremacista de uno (el automovilismo) sobre otro (el golf). Y tú también sabrás que los responsables de tu Fundación no dicen verdad cuando aseguran que el campo no pierde nada porque construyeron otro green en una esquina: es tanto como decir que para entrenar y correr en karts es lo mismo tu gran circuito que una "caleya" mal asfaltada.

Soy muy consciente de que los abonados del golf La Morgal somos el David que en esta historia va a perder con el Goliat que representa tu Fundación y el cómplice Gobierno asturiano. Pero la razón sólo tiene una cara y, en este caso, no me cabe ninguna duda, es la nuestra:

1.- El Principado os dio unas instalaciones por las que los asturianos pagamos más de 10 millones de euros y con ella aceptasteis la gestión del campo de golf. Disponéis de 95.000 metros cuadrados de terreno para el Museo y los karts y hay miles de metros más en los alrededores donde poder crecer sin invadir el campo de golf. No buscar alternativas demuestra una falta de sensibilidad preocupante porque tal parece que se considere que las instalaciones deportivas de La Morgal son un cortijo particular cuando, en realidad, son un equipamiento público. Cualquier persona sensata se hubiera planteado otras muchas alternativas, que las hay, antes de agredir a otro deporte.

2.- Como queda dicho el Principado estableció, y tu Fundación lo aceptó, que debíais gestionar el campo de golf manteniéndolo en perfecto estado. Desde el principio no fue así. El campo empezó a languidecer en el abandono durante unos años hasta que un grupo de usuarios protestó consiguiendo que hoy esté en perfecto estado de juego. Y recalco: de juego. Porque en todo lo demás sigue el abandono. La Morgal es el campo de Asturias con menor número de campeonatos (dos o tres al año) lo que demuestra que carece de unos gestores que amen el golf. La falta de campeonatos lastra las posibilidades de crecimiento y merma sus ingresos, lo que puede hacer pensar a algunos, interesadamente, que es un lastre para la Fundación.

Pero hay más. Y tú lo tienes que saber porque has jugado en este campo. La Morgal es uno de los pocos campos de Asturias que no tiene casa club, que no tiene vestuarios y que carece hasta de unos servicios dignos para sus centenares de abonados y usuarios. Evidentemente, los golfistas siempre fuimos conscientes de que éramos el hermano pobre del complejo, pero ver que, encima, nos invaden y destruyen resulta muy hiriente.

3.- Creo que todo este proyecto se ha gestionado muy mal. Admitiendo –que no lo admitimos– que no hubiera otra alternativa para ampliar el circuito, lo lógico es que se hubiera hablado y negociado con los abonados para que no tomaran el proyecto como un ataque contra el golf. Tal y como se ha hecho, es un absoluto desprecio por nuestro deporte, porque resulta desalentador que quien está obligado a gestionar estas instalaciones plantee inversiones millonarias para el kart y no afronte otras en el campo de golf, ya no digo para ampliar a 18 hoyos, que bien podrían hacerlo, sino para, por ejemplo, habilitar una casa club, vestuarios y baños dignos.

No me cabe duda de que Goliat ganará en Asturias, y más viendo la inoperancia cómplice de las federaciones asturiana y española de Golf. Pero, realmente, será un triunfo amargo porque el nuevo edificio va a ser un monumento permanente que nos recuerde a todos que tu Fundación ha cometido un atropello contra el golf. No me imagino a Rafa Nadal haciendo algo similar y me cuesta mucho pensar que tú lo permitas a dos pasos de un Museo que es, como tú, y así lo valoramos todos, un gran patrimonio de Asturias.