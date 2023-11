Vaso medio lleno

Punto en Zaragoza, en el siempre difícil campo de La Romareda. Otro partido sin encajar y van seis, dato impresionante y que va para récord. Leo Román demostrando que, junto a Braat, la portería está más que bien defendida. La primera línea funcionado con éxito, los datos mencionados les avalan y también su capacidad de adaptación al sistema de juego de Carrión, exigente en el inicio del juego. El medio del campo del equipo azul es envidiable; Jimmy, Luismi, Camarasa, Colombatto, Seoane y Cazorla se suelen disputar tres puestos. Alemão, Lucas, Paulino y próximamente Luismi se unieron a la dinámica del grupo al que también, en menos tiempo del esperado, llegó Camarasa, un equipo que suma a ritmo de tocar el playoff y que además de llevar siete partidos sin perder, sigue siendo atrevido y por momentos divertido. Además, sigue viva la ilusión de la Copa, tras superar la incómoda primera ronda del torneo del KO.

Lo escribo como lo pienso. ¿En algo de lo que acabo de escribir no está el lector de acuerdo?

Claro que hay cosas a mejorar; a pesar de no encajar, el equipo concede demasiadas ocasiones al rival, demostrando que toda estadística también depende de la suerte. Mejorable también el rendimiento del "nueve". Bastón fue titular en 13 de los 14 partidos de liga marcando tres goles, el rendimiento de Alemão sigue siendo una incógnita, completó su mejor partido en su única titularidad en El Plantío, donde se lesiona, y tras su recuperación no está dejando las mejores sensaciones, aún no ha marcado. Masca se reivindicó en Manresa y le vale para tener al menos minutos en liga, donde tras seis apariciones casi testimoniales, tampoco ha visto puerta y la lesión de Millán en el país de los propietarios del club le dejará fuera hasta bien entrado el próximo año. Confiar en los malos momentos es lo que toca y seguro que los cuatro, en algún momento, pasaran por esas rachas tan necesarias para llegar al gol. De la mejora en esta posición dependerá gran parte de alcanzar o no el objetivo, que no puede ser otro que el ambicioso de, al menos, jugar el playoff. También que la aportación brillante de Paulino se menos ocasional o que Romario salga de la casilla de salida serian situaciones fundamentales en el crecimiento del equipo.

Que un punto en Amorebieta sepa a derrota y un empate en Zaragoza sepa a poco, incluso aun estando más cerca de perder que de ganar, se explica desde el mal inicio liguero y por mirar la clasificación sin valorar únicamente la etapa Carrión.

La Segunda División es aún más larga que las míticas redes de la portería de La Romareda. El paso es firme y decidido, hemos abandonado los últimos puestos para ver, ya no de tan lejos, los puestos de privilegio. Pensemos en el presente. Ganar al Cartagena, no hay más. ¿Y si en vez de ver el vaso medio vacío lo vemos medio lleno?

Yo elijo creer.