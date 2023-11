Un querer y no poder

Gol de penalti en el tiempo de descuento que supuso el empate del Oviedo y que resume muy bien lo que fue el partido de anoche en el Tartiere entre los asturianos y el Cartagena, un conjunto que llegaba a Oviedo como farolillo rojo de Segunda y que mostró en la capital del Principado sus carencias, aunque también su fuerza de voluntad y sus triquiñuelas extradeportivas para intentar salir del pozo en el que se encuentra. Los murcianos se encontraron con un gol cuando apenas iba un minuto de juego y en base a ello plantearon el resto de la contienda. Los azules si de algo no carecieron fue de ganas, de empuje, aunque ciertamente, una vez más, se mostraron incapaces de trasladar su dominio al marcador. Y así fue todo, con tiras y aflojas, hasta que por fin en el minuto cinco del descuento los de casa lograron el gol de la igualada definitiva. Justo, pero escaso botín para los oviedistas. Y gracias.

El Oviedo se olvidó pronto del tanto marcado en frío por el Cartagena. Los azules intentaron hacer su fútbol y durante algunos minutos lo consiguieron. Encontraron espacios y se acercaron con peligro a la puerta murciana en varias ocasiones, aunque como ya está siendo demasiado habitual en lo que va de temporada los asturianos fueron incapaces de acertar en los metros finales. Colombatto y Camarasa controlaron en el primer tiempo sin mayores problemas el centro del campo, mostrando sus cualidades técnicas pero, además, aplicándose con efectividad en las tareas defensivas, hasta tal punto de que el Cartagena prácticamente no inquietó al portero azul en el resto de los 49 minutos de la primera fase. El problema surgió arriba: de nuevo sin pólvora.

Menos claros se mostraron los de Carrión en la segunda parte. Continuaron siendo dueños del balón, pero con menos efectividad. Cada vez más ansiosos. Quizás debido al cansancio de algunos jugadores carbayones, el Cartagena logró parar con más éxito las acometidas oviedistas. Porfiaban los de casa hasta que finalmente se abrió una brecha en la defensa y Borja Bastón se aprovechó de un gran centro de Colombatto para marcar. Pero finalmente el tanto fue anulado por fuera de juego; justo, pero fuera de juego.

De ahí y hasta el final (descuento incluido) fue un querer y no poder de los azules. Menos mal que Carrión volvió a acertar con uno de los cambios: Alemão, que salió al campo por Bastón, fue el protagonista de la jugada del penalti a favor del Oviedo. Paulino marcó y no hubo para más. Ahora, a esperar un partido muy distinto el domingo ante el Eibar, un equipo que lucha por ascender, no por evitar salir de los puestos de descenso. Eso sí, el Oviedo necesita ya empezar a ver portería y marcar. O eso, o a seguir en tierra de nadie.