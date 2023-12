La opinión de Antonio Rico: Batallas decisivas y batallas reveladoras

¿Qué es una batalla "decisiva"? El historiador Paul K. Davis, autor de un profundísimo ensayo sobre batallas que él considera decisivas, propone tres criterios para admitir que una batalla es decisiva: que el desenlace de la batalla provoque un importante cambio político o social, que en caso de que la batalla hubiera terminado con un desenlace opuesto se habrían producido posteriormente importantes cambios políticos y sociales, y que la batalla introdujera importantes cambios en las técnicas bélicas. La batalla de Hastings en 1066, que enfrentó a los normandos de Guillermo II con los anglosajones del rey Haroldo II, cumple las dos primeras condiciones, pero no la tercera (la victoria de los godos en Adrianópolis en 378 sí cumple la tercera condición porque acabó con el predominio de la infantería romana e introdujo la caballería como el arma dominante durante los mil años siguientes). La batalla de Jena, que enfrentó en 1806 al ejército francés de Napoleón con el ejército prusiano de Federico Guillermo III, sí podría considerarse una batalla decisiva… Y eso nos lleva a hacernos esta pregunta futbolera: ¿la batalla del Estadio Olímpico Lluís Companys entre el Barça de Xavi y el Girona de Míchel fue una batalla decisiva?

Mejor hablar de batallas futbolísticas que de batallas de carne y hueso. No es que la idea del mayor Karl von Steiner en la película "Evasión o victoria" según la cual los conflictos entre las naciones deberían resolverse en un campo de fútbol se sostenga, sino que hablar de fútbol con un lenguaje bélico es mucho mejor que hablar de guerra con un lenguaje futbolístico. Pues bien, ¿podemos decir que en la jornada pasada los futboleros asistimos a una batalla decisiva entre Barça y Girona que cumple los tres criterios propuestos por Paul K. Davis?

Si atendemos a las crónicas de la prensa más anticulé y, sobre todo, a las opiniones de la masa crítica anti-Xavi, la victoria del Girona por aplastamiento es un punto de inflexión, un cambio de rumbo, un punto y aparte que incluye un punto final. En el Estadio Olímpico no hubo una batalla de Hastings o una batalla de Adrianópolis, sino otra cosa. Fue Jena y algo más allá de Jena. Primera condición. El desenlace de la batalla del Estadio Olímpico provocará un importante cambio futbolístico que llevará al Girona al título de Liga. Segunda condición. Si el Barça hubiera ganado esa batalla se habrían producido importantes cambios en sentido contrario, de forma que el Girona admitiría que no es un equipo capaz de ganar la Liga y se concentraría en clasificarse para la Liga de Campeones y, a largo plazo, no terminar como el Deportivo de la Coruña o el Málaga.

Tercera condición. El baño táctico del Girona introducirá cambios en las técnicas no solo de los equipos que se enfrenten al Barça sino que aspiren a ganar algo. El pasado fin de semana, el Barça vivió su particular batalla de Hastings mezclada con una versión de la batalla de Adrianópolis y aliñada con la actualización de la batalla de Jena. Punto y aparte. Punto final. O puede que no. El fútbol no es la vida ni, por supuesto, la historia. La jornada después de una gran derrota o de una gran victoria futbolística no es como el día después de una victoria o una derrota en el campo de batalla. Si el Barça vence y, además, convence en Valencia, nadie se acordará de la batalla de Jena. Y si el Girona pincha en casa con el Alavés, Hastings y Adrianópolis solo serán un glorioso recuerdo. Y todo puede volver a cambiar en la jornada siguiente.

En realidad, como sucede con tantas batallas a lo largo de la historia, la batalla del Estadio Olímpico fue más reveladora que decisiva porque no decidió nada pero reveló muchas cosas del actual Barça y del presente Girona. Christopher Clark dice en "Las trampas de la historia" que la idea de "batalla decisiva" es una invención del siglo XIX, pero la época de las batallas decisivas se ha terminado. Aunque la era de las guerras, por desgracia para la historia y por fortuna para el fútbol, no.