El mundo, la ruina y la espuela

1. ¿Qué hombre es aquel que no quiere mejorar el mundo? Esta máxima, grabada en una viga de la herrería de Balián en la película "El reino de los cielos", se puede aplicar a cualquier futbolista de cualquier Liga y en cualquier partido, desde una final de la Liga de Campeones a una pachanga en un colegio. ¿Qué futbolista no aspira a mejorar una jugada con un toque, un pase o una pausa? Pero, como sucede con los que quieren mejorar el mundo, lo más importante es no empeorarlo. "Primum non nocere": lo primero es no hacer daño, como saben los sanitarios y deberían tener presente todos los aspirantes a salvadores de la patria o del mundo. Y todos los futbolistas. Algunos futbolistas como Kroos o Rodri mejoran casi siempre la jugada, pero me acordé de la herrería de Balián cuando vi a Oriol Romeu cometer dos errores que costaron dos goles al Barça en su derrota con el Amberes. Romeu es un excelente futbolista que olvidó algo muy importante: lo primero es no empeorar la jugada. Lo primero es no hacer daño. Después, se puede aspirar a dar el pase definitivo como Gundogan o a mejorar la jugada en plan Zubimendi.

2. Ruinas indestructibles. El detestable Michel Delasalle que dirige un colegio en la película "Las diabólicas" mientras maltrata a su mujer, a su amante, a los profesores y a los alumnos, es también un tipo listo que sabe que las ruinas son indestructibles. Qué gran y lucidísima verdad. Las ruinas de lo que fue grande, mediano o pequeño son, en efecto, indestructibles porque ya lo han soportado todo y no hay nada que pueda acabar con ellas. Fijémonos en el Sevilla, por ejemplo. Este Sevilla en ruinas después de recibir tantos golpes por parte de unos dirigentes y técnicos desquiciados. Un Sevilla destrozado en la Liga de Campeones y errante en las sombras de la Liga que vive con el alma aferrada a un dulce recuerdo del que fue el mejor equipo del mundo. Este Sevilla en ruinas es indestructible. El escultor Rodin decía que la ruina de la belleza es más bella que la belleza misma, pero la ruina indestructible del Sevilla es más ruina que belleza. Por eso la tarea de Quique Sánchez Flores no es tanto mostrar la belleza de la ruina del gran Sevilla, que es lo que intentó Diego Alonso, como hacer que esa ruina sea bella ganando partidos. 3. Una sola espuela. Si la memoria cinéfila no me falla, un personaje de la película "Otro hombre, otra mujer" dice que solo lleva una espuela porque cuando la mitad del caballo empieza a andar, la otra lo sigue. Me przegunto si lo que le ocurre al Barça es que le falta la espuela de Gavi. Un equipo no necesita dos espuelas que muevan sus dos mitades porque cuando una mitad del equipo se mueve, la otra la sigue. Si la mitad del equipo va hacia arriba para presionar, la otra mitad se viene arriba para apretar al rival si consigue escapar de esa presión. No son necesarias dos espuelas. Puede que este Barça necesite un "nuevo Davids", como dijo Laporta. Es decir, una espuela que sustituya a Gavi. Pero el precio de una buena espuela futbolística no es menor que el dos.