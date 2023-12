La opinión de Antonio Rico: Latas de carne, dedos que se rozan y emperadores riquísimos

1. Fútbol en lata. El escritor George Orwell decía que la Primera Guerra Mundial no habría estallado si no se hubiera inventado la comida en lata. En efecto, los soldados no habrían podido sobrevivir (es un decir) en las horribles trincheras de la Gran Guerra sin las técnicas de conservación que permitían proporcionarles alimentos en latas que eran fáciles de almacenar y distribuir y, además, baratas. Quizás habría que matizar la observación de Orwell en el sentido de que la guerra habría estallado con o sin comida en lata porque, como dice el historiador Christopher Clark, los dirigentes europeos de 1914 eran sonámbulos que con sus decisiones, acciones e inacciones hicieron inevitable una guerra atroz. Como siempre, y sin querer frivolizar el horror de aquella guerra que nos sigue helando el corazón, podríamos decir que la guerra futbolística (es una forma de hablar: el fútbol no es la continuación de la política por otros medios) en Navidad no estallaría todos los años si no se hubiera inventado el fútbol en lata de la Premier League. Las latas de carne del Liverpool, Arsenal o Manchester City son fáciles de almacenar y distribuir y, además, son baratas porque se pueden consumir en las trincheras de los bares mientras charlamos con los amigos. No hay fútbol navideño sin la comida en la lata de la Premier. Siempre nos quedarán las latas de carne en el Boxing Day.

2. Manos y creaciones. Los dedos de Adán y de Dios que se rozan en «La creación de Adán», el impresionante fresco de la bóveda de la Capilla Sixtina obra del genial Miguel Ángel, han tenido y tendrán una carrera solista como obra de arte más allá del cuerpo desnudo de Adán y el cuerpo vestido de Dios, del ombligo del primer hombre y la barba del único Dios, de los querubines que rodean a Dios y de la figura femenina que abraza el Creador. Me temo que en el fútbol ocurre lo mismo porque los grandes equipos son frescos de los que se muestran solo los dedos de sus estrellas. Nadie duda de la belleza de las manos de Mbappé, Haaland, Griezmann, Bellingham o Salah, pero esa belleza no debe hacernos olvidar los frescos que componen el PSG, el City, el Atlético de Madrid, el Real Madrid o el Liverpool. La carrera solista de las manos de Adán y de Dios es comprensible pero también un pelín injusta. Por eso el mérito del Girona es aún mayor. Un equipo que no es solo un roce entre dos manos extraordinariamente pintadas, sino un fresco en la bóveda de la Liga que, quién sabe, podría titularse «La creación de un campeón». 3. Superliga imperial. Como dice el historiador Paul Veyne, los emperadores romanos eran Berlusconis riquísimos que accedían al poder gracias a sus inmensas riquezas. Es inevitable pensar que esos equipos que aspiran a organizar una elitista y profundamente egoísta Superliga de fútbol son también Berlusconis del fútbol que accederán a esa competición gracias a sus riquezas. ¿Cómo se puede competir con un emperador? Pero también es cierto que la Roma imperial no solo fue, en palabras de la gran clasicista Mary Beard, la ciudad más cosmopolita del mundo durante siglos, sino una ciudad en la que la importación de seres humanos causó un impacto descomunal y en la que muchos esclavos liberados se convertían en ciudadanos. Si se permite la crudeza, la importación de futbolistas ha causado un impacto descomunal en equipos imperiales como el Manchester City o el Real Madrid. Es decir, los grandes equipos berlusconianos quieren competir entre sí, pero esos super equipos también son cosmopolitas y han sido construidos con la importación de grandes futbolistas que terminan convirtiéndose en estrellas que besan el escudo de los equipos que les pagan. La Superliga y el Imperio romano son tan fascinantes como contradictorios.