Las cenizas de los padres y los templos de los dioses

El latín es una lengua muerta que no solo goza de excelente salud popular, sino que además suena de maravilla y es utilísima para hablar de fútbol. Así que más latín y menos gimnasia en las redes sociales escupiendo insultos. Vamos allá.

Omnia nimirum habet qui nihil concupicit. "Todo tiene quien nada desea", según Valerio Máximo en sus "Hechos y dichos memorables". Si todos los futboleros deseamos de forma innegociable que nuestros equipos ganen no solo uno, sino todos los títulos disponibles en el mercado lo más probable es que terminemos muertos de hambre. Los culés, por ejemplo, tienen todo (un campo bonito y un estadio todavía más bonito en construcción, un equipo fantástico, una cantera prolífica, una historia maravillosa y una camiseta chulísima) pero dejan de tenerlo en el momento en que desean ganar la Liga, la Copa y la Liga de Campeones porque, amigos, el Barça no va a ganar nada esta temporada. Nada tiene quien lo desea todo. Vale. Pero a la porra con Valerio Máximo. Los futboleros deseamos siempre ganarlo todo, y no tenemos nada sin pensar que este año podemos aspirar a todo.

Quot homines tot sententiae. "Hay tantas opiniones como hombres", según Terencio en "Formión". Tantas opiniones como futboleros. Bellingham es mejor que Mbappé o un empujabalones con suerte. El Girona es un equipo fantástico o el resultado de unos meses de distracción de los equipos que de verdad van a disputar la Liga. La Real Sociedad de Imanol es un equipo de autor o el autor de la Real Sociedad es la suerte de contar con Zubimendi y Kubo. Guardiola es el mejor entrenador de todos los tiempos o entrenar al Barça, Bayern de Munich y Manchester City es una tarea que puede hacer cualquiera en sus ratos libres mientras, de paso, cocina un pavo y se toma un vino. Vale. Pero a la porra con Terencio. Bellingham es mejor para el Madrid que Mbappé, el Girona es un equipo fantástico, la Real es un equipo con firma y lo que ha hecho Guardiola en sus tres equipos es incompatible con cocinar un pavo. Y punto.

Labor omnia vincit. "El trabajo todo lo puede", según Virgilio en las "Geórgicas". Trabajo duro, esfuerzo, mucho entrenamiento, correr y correr, y volver a correr, y otro entrenamiento, otra repetición de esa jugada en un saque de esquina hasta que salga perfecta, mucha pizarra, y trabajo, trabajo y más trabajo. El trabajo bien hecho tiene siempre resultado a final de temporada. Dime cómo y cuánto entrenas y te diré cómo juegas. Vale. Pero a la porra con Virgilio. ¿Desde cuándo un tipo como El Nota, protagonista de "El Gran Lebowsky", no puede ser un gran futbolista? ¿Acaso no necesitamos a los "Mágico" González, a los Romario, a los Cassano y a esos futbolistas que nunca se sabe si van a jugar el partido de su vida o se apalancarán en la banda en la que no dé mucho el sol? Si un equipo hace una buena temporada gracias al trabajo bien hecho, ¿quiere decir que los equipos que han hecho una mala temporada han sido unos vagos?

Aurea mediocritas. "Dorada medianía", según Horacio en sus "Odas". El que ama una dorada medianía es feliz porque ni es rico ni pobre y tiene lo suficiente para vivir. No hay que vivir en la miseria ni en palacios. La felicidad de los equipos de mitad de la tabla. Sin sobresaltos. Pobre Girona, que aspira a asaltar los cielos. Pobre Sevilla, luchando para evitar el descenso. En una ocasión, el Rayo Vallecano empataba un partido en el Camp Nou gracias a un enorme esfuerzo defensivo y una disciplina a prueba de cracks. Casi al final del partido, el Barça marcó. Cuando el partido estaba a punto de terminar el portero del Rayo perdía tiempo y tardaba en poner el balón del juego, así que un defensa le exigió que sacara ya. El portero le dijo: "¿Qué quieres, que perdamos 2-0"? Una derrota por 1-0 en el Camp Nou está muy bien. ¿Por qué arriesgar? Vale. Pero a la porra con Horacio. Audaces fortuna iuvat. "La suerte ayuda a los valientes”, según Virgilio en la “Eneida”. El portero del Rayo debería haber corrido hacia el área del Barça e intentar rematar el último balón. ¿Cómo puede morir mejor un equipo que afrontando temibles opciones, defendiendo las cenizas de sus padres y los templos de sus dioses?