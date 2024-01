La opinión sobre el Oviedo, el Sporting y el "caso Negreira": Rocío Jurado y la ola Negreira

"Como una ola tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuerza desmedida…" y tal y tal, que cantaba Rocío Jurado. Algo así es el "caso Negreira", un torrente de vayan ustedes a saber qué, amiguinas y amiguinos, ahora que se está conociendo lo que esconde el sumario de un asunto que para unos demuestra el mar de corrupción sobre el que flota el "fúrgol" español y para otros no es más que una mala gestión de la pasta del Barça, que inundó de millones la cuenta corriente de la familia Negreira.

El torrente del caso nos está dejando estos días pruebas, indicios de que el amor no solo llegó a la vida del susodicho. Un jefe de los árbitros destruyendo documentos como si se tratara de un asesor de la CIA abandonando en los 70-80 una embajada yanqui en cualquier país bananero antes de la entrada de los revolucionarios apoyados por el oro de Moscú. Un conocido árbitro y comentarista radiofónico con episodios selectivos de amnesia cuando se le pregunta por el ágape pagado por los Negreira antes de aquel 5-0 del Barça al Madrid. Y un juez que no se cree que los más de 7 millones de pavos (unos 1.160 millones de las antiguas pesetas) que pagó el club catalán fueran para informes y para grabar partidos.

No hay corrupción deportiva, insisten los cazados. Y seguramente en eso se quedará, porque al negocio le interesa mirar para otro lado. Pero algo debería pasar para que el "fúrgol" español no acabe siendo considerado por Europa como un chiringuito descontrolado. Hasta en la sospechosa Italia mandaron a la B a la todopoderosa Juventus (Turín, el norte y la Fiat). Ya veremos lo que ocurre. Mientras tanto, "me escapé contigo mar adentro sin escuchar las voces en el viento", ¿oyisti, güey?