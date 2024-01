Un grande del Oviedo, líder del Racing

Algunas voces del mundo del fútbol ya lo han empezado a llamar "el Girona de la Liga Hypermotion" y todas coinciden en que es la gran revelación de la categoría de plata. Me refiero al Racing de Ferrol que esta temporada, en su regreso a la Segunda División, está sorprendiendo con su juego y su efectividad hasta el punto de colarse entre los mejores equipos de la categoría, en puesto de ascenso directo a Primera División, y ya entra en las quinielas de los principales favoritos para dar el gran salto dentro del fútbol profesional.

Al frente del equipo gallego está un viejo conocido del oviedismo. Cristóbal Parralo fichó por el Racing de Ferrol hace ahora justo tres años en sustitución de Emilio Larraz. En su primera temporada, con el Racing en Primera Federación, consiguió clasificarlo para el play-off de ascenso, donde cayó contra el Gimnàstic de Tarragona. El club siguió apostando por él y renovó su contrato por dos años. Todo un acierto de Carlos Mouriz, director deportivo. El 27 de mayo del año pasado, en su segunda temporada, logró el ascenso directo como campeón de su grupo de Primera Federación, superando al Real Madrid-Castilla, Deportivo de la Coruña y Celta B, devolviendo al Racing de Ferrol a la Segunda División 16 años después.

Con Cristóbal Parralo entablé una estrecha amistad en su primera etapa como futbolista del Real Oviedo en su etapa gloriosa con UEFA incluida. Fue solo una temporada. Luego se marchó a defender la camiseta del Club Deportivo Logroñés, dio el salto al Fútbol Club Barcelona, donde se proclamó campeón de Liga y de la Copa de Europa, y regresó de nuevo al Real Oviedo para jugar otras tres temporadas, para terminar su carrera en el Espanyol y PSG.

Aquel aprecio mutuo se enraizó aún más el 4 de septiembre de 1991. Ese día España jugó un partido amistoso frente a Uruguay en el viejo Carlos Tartiere (España 2 Uruguay 1), y supuso el debut de nuestro querido Berto y en la segunda parte, de Cristóbal Parralo con la selección nacional. En uno de los capítulos de mi libro "De los pies a la cabeza: Mis vivencias con el fútbol y la Roja" hablo de la colección de camisetas de fútbol dedicadas por futbolistas que atesoro en mi casa. Siempre recalco que jamás pedí una y tengo más de doscientas. La primera de ese muestrario es la que lució aquel día Cristóbal Parralo en su segunda casa, en el Tartiere.

Me confesó que había sido uno de los días más felices de su vida y regalarme semejante recuerdo me emocionó, aunque no tanto como cuando me llamó un tiempo después para preguntarme si quería ser el padrino de su hija Helena y le dije que sí.

Ahora miro orgulloso la clasificación de Segunda y celebro como uno más los goles que cantan desde A Malata donde estoy convencido de que tardarán mucho tiempo en olvidar al bueno de Cristóbal, independientemente de lo que pase de aquí al primer fin de semana de junio. Si mantiene el ritmo de puntos logrados hasta ahora alcanzará algo histórico, subir al Racing de Ferrol por primera vez en su historia a la Primera División.