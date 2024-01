Lavanda contra los mosquitos, porterías invisibles y disfraces de Mortadelo

1. «Lavanda» izquierda del Girona. El Girona puede ganar la Liga o desinflarse como un globo después de una fiesta infantil. Da igual. Puede que el Girona siga marcando kilos y kilos de goles que parecen improvisados y que surgen de forma espontánea, como en el jazz, aunque el fútbol del Girona, como el jazz, no consiste en tocar cualquier nota sin más y esperar que la cosa funcione. O puede que el Girona se quede seco de repente y lo que queda de Liga se convierta en una travesía del desierto como la de Lawrence Arabia en busca del campamento del príncipe Faysal, pero sin la ayuda de un guía beduino. ¿Qué importa? Lo que el Girona ha conseguido, y ya no hay quien se lo quite, es que su banda izquierda sea lavanda izquierda. No solo el color del juego de la banda izquierda del Girona es tan hermoso como el de la lavanda, sino que puede utilizarse también como ornamento, para obtener esencias aromatizantes, ocultar olores desagradables e incluso repeler a los mosquitos. Lavanda izquierda de Miguel Gutiérrez, Sávio y compañía sirve de ornamento para los goles de Dovbyk, para perfumar una Liga estrangulada por el Barça y el Real Madrid, para ocultar los desagradables olores del VAR e incluso para repeler los mosquitos del fútbol moderno. Viva lavanda.

2. Comportarse como adultos. Las cosas no han cambiado tanto. Los niños siguen jugando al fútbol en los parques con un par de camisetas arrugadas que forman una portería. No hay postes, ni largueros. Solo dos camisetas. ¿Cómo saber cuándo el balón pasa demasiado alto y no es gol? ¿Cómo estar seguro de que el balón entró en la portería y no golpeó el poste imaginario? Sin docenas de cámaras observándolo todo, sin la tecnología corrigiendo el ojo humano, sin cientos de repeticiones desde todos los ángulos… ¿Cómo es posible que los niños jueguen un partido de fútbol sin que, en general, las discusiones terminen en una orgía de puñetazos, empujones e insultos? Muy sencillo (o no). Porque los niños discuten, argumentan, se enfadan, acuerdan, conceden, compensan y pactan sin olvidar jamás que el objetivo principal de un partido de fútbol es jugar un partido de fútbol, y no perderse en discusiones y peleas. Viendo jugar a unos niños en el Parque Isabel la Católica de Gijón en un campo embarrado con porterías fabricadas con ropa arrugada, me pregunté por qué no nos comportamos como adultos, es decir, como niños que juegan al fútbol cuando las porterías de la geopolítica están hechas con la ropa arrugada de la historia. Puede que aprendiéramos un par de cosas viendo un partido de fútbol con niños palestinos e israelíes. 3. Entre Mortadelo y Yeats. El Barça de Xavi es un equipo permanentemente en el alambre, y sus futbolistas son héroes o villanos con la facilidad con la que Mortadelo se convierte en sardina, helicóptero o rinoceronte. Puede que los ejemplos más interesantes de esta mortadelización sean Joao Félix y Ferran Torres. Decía el poeta W. B. Yeats que los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peores están llenos de intensidad apasionada. ¿Es esto lo que pasa con Félix y Ferran? ¿El delantero portugués es tan bueno que carece de toda convicción y por eso marca grandes goles con la displicencia del que se toma un café en una mañana de domingo? ¿Ferran es tan malo y odiado por muchos culés que no tiene más remedio que jugar al fútbol con esa intensidad apasionada que le lleva a marcar goles por pura voluntad? Nunca se sabe si Joao Félix se pondrá el disfraz de héroe con capa o de villano indolente, y es imposible saber si Ferran Torres fallará lo que no se puede fallar o marcará cuando el partido parece irremediablemente torcido (Unionistas) o atascado (Betis). Estos son Joao Félix y Ferran Torres, dos futbolistas entre Mortadelo y Yeats.