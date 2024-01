Los karts invaden al golf en La Morgal

Sabemos que tu padre dice que no tienes nada que ver con el atropello que la Fundación que lleva tu nombre está haciendo en el campo de golf de La Morgal, pero también sabemos muy bien que si tu nombre no luciera en esa Fundación tu padre no tendría poder alguno sobre estas instalaciones y el Principado de Asturias no le hubiera regalado más de 10 millones de euros para construir un circuito y un museo en más de 95.000 metros cuadrados de suelo público. Somos conscientes de que hay un patronato que, oficialmente, es el que toma las decisiones, con representantes del Principado que, de nuevo, actúa como cómplice necesario para que la Fundación extienda su negocio, porque esta nueva pista cubierta es eso, un negocio. E incluso admitiendo que no tengas nada que ver con estas desafortunadas decisiones, sin duda tendrás la suficiente influencia sobre la Fundación que lleva tu nombre para evitar que lo ensucie con algo tan poco digno para un deportista como destruir las instalaciones de otro deporte para ampliar el suyo. Es difícil imaginar que, por ejemplo, un señor como Rafa Nadal –los dos jugáis al golf– lo permitiera.

Lo denunciamos ya en octubre de 2023: la Fundación Fernando Alonso pretende ampliar su imperio de los karts construyendo una pista cubierta de indoor karting, cafetería y oficinas sobre más de 6.000 metros cuadrados de los terrenos de la cancha de prácticas del campo de golf de La Morgal, sin duda, la mejor –hasta ahora– de Asturias. A partir de esa denuncia, sus operarios comenzaron a realizar trabajos para crear una zona de prácticas en el otro extremo, pero, nuevamente, restando terreno a la cancha descubierta que ya tenía el campo y sin compensar ni mínimamente la pérdida de espacio que se ha originado con el afán expansivo de los karts. Probablemente no es culpa tuya, Fernando, pero es evidente que hay una omertá alrededor de todo lo que hace la Fundación que lleva tu nombre. Que la administración regional socialista está subyugada a los intereses de esa entidad resulta evidente desde el mismo momento que tolera esta invasión sobre unas instalaciones deportivas de golf que estaban ahí mucho antes de que tu Fundación llegara y, mucho más, ante la dejación de control que se evidencia cuando permite, por ejemplo, que se mantengan en el estado en el que están dotaciones del golf para más de 400 abonados como los vestuarios (cerrados por inmundos) o los baños (dos huecos de un metro de largo y menos de un metro de ancho, y sin cerraduras). El Principado tendría que actuar de oficio para exigir a la Fundación que lleva tu nombre que destine una mínima parte de lo que gasta en los karts para adecentar la otra instalación que está obligada a cuidar. Y si no puede sorprender, por sabido, el silencio cómplice del Principado, sí lo hace el del resto de las fuerzas políticas regionales, algunas también con responsabilidad de Gobierno, como Izquierda Unida, que aparentemente mira para otro lado (tu nombre, Fernando, parece atemorizar incluso a esta izquierda tan opuesta al dominio de los "ricos") ante esta ocupación de unos terrenos deportivos públicos consolidados para construir una nave del negocio elitista del kart de la Fundación Fernando Alonso. Y tampoco la oposición –ni PP, ni Vox, ni Foro, ni Podemos– ha dicho ni pío ni ha exigido un control público de esta Fundación. Nuestros intentos por hacernos con el expediente de este acuerdo entre Principado y la Fundación han sido en vano, pero permítenos dudar que en él se contemple que la entidad que lleva tu nombre pueda campar a sus anchas, destruyendo una parte importante del golf para construir una nueva pista de karts que no tienen ninguna finalidad pública. Y la omertá no se queda en el terreno político, también afecta al mismo mundo del golf: la Federación Española de Golf, algo insólito –podían aprender del gran Gonzalo Fernández-Castaño que sí nos defendió-, no se ha preocupado por este tema, quizás porque los responsables de la Federación Asturiana no se lo han transmitido porque, al final, estamos ante un acuerdo entre élites: la élite de Castiello, que domina la Federación Asturiana, empasta mejor con la élite del automovilismo, que representa tu Fundación, Fernando, que con unos humildes golfistas de un campo público. Pero el silencio no da razón; sólo muestra temor o complicidad. Y permítenos decirte que esa omertá está suficientemente alimentada por la prepotencia con la que la Fundación que lleva tu nombre actúa. Se ha cortado el camino de acceso al campo de golf, se ha empezado a destruir la zona de prácticas, se han destrozado árboles de valor en una zona difícil para que fructifiquen, habéis dejado sin agua la instalación por las obras –lo que obligó a cerrar los "grandes" servicios de los que dispone el campo–… y no ha habido ni una sola explicación pública, ni una simple petición de disculpas por las molestias. Y otro gesto prepotente: la Fundación que lleva tu nombre ya tuvo que cerrar la cafetería del museo por falta de clientes porque se da la circunstancia de que La Morgal cuenta con, para nosotros al menos –aunque suponemos que también para tu padre y para ti, que sois usuarios habituales–, la mejor cafetería-restaurante de los campos de golf de Asturias. Salvo que la Fundación que lleva tu nombre aspire a cerrar la actual para coger también la recaudación del nuevo negocio de hostelería, ¿no hubiera sido más correcto y justo destinar ese espacio en la nueva construcción a mejorar los servicios y vestuarios del golf? Ese gesto no hubiera compensado los 6.000 metros cuadrados perdidos, pero, al menos, demostraría un cierto respeto hacia los abonados del golf. Estimado Fernando, no nos cabe duda de que la Fundación, con la complicidad del Principado, puede hacer lo que quiera en Asturias, pero de humildes deportistas amateurs a deportista de élite te pedimos que consideres que no todo en la vida es un negocio y que, por lo tanto, la Fundación que lleva tu nombre debería respetar y dar el trato que se merece al golf.