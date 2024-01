Se comentaba tras el tropiezo contra el casi descendido Amorebieta que los siguientes partidos frente a los dos primeros clasificados clarificarían en buena medida las opciones del Oviedo y sus objetivos reales. Dos jornadas después, y con victorias en ambos encuentros, Leganés y Ferrol siguen comandando la tabla. No solo se les venció, si no que se consiguió con merecimiento por juego, iniciativa, ocasiones, personalidad, persistencia y atrevimiento.

Los entrenadores rivales así lo reconocieron. Importantes los seis puntos, pero de cara a valorar las opciones de futuro, la forma en que se consiguieron cobra una importancia relevante. Se hizo con un juego posicional fluido, con presión alta, con planteamientos valientes y, entre otras cosas, con un convencimiento y perseverancia dignas de todo elogio, como lo demuestran la remontada en Ferrol de un resultado parcial injusto o el insistir frente al líder el sábado, buscando una victoria más que merecida.

Se toca el objetivo menos ambicioso, una vez solucionada la permanencia, por primera vez en el curso con la punta de los dedos. Humildad y prudencia deben acompañar a cualquier persona o colectivo que se precie, pero también aderezado con unas dosis de ambición. El equipo está capacitado para no renunciar a nada. El domingo llega el Eldense, espero no leer o escuchar, aunque será imposible, esa frase tan recurrente de "partido trampa". ¿Cómo lo va a ser si los alicantinos están a solo cuatro puntos?

Para este partido el equipo seguirá recuperando efectivos, asunto fundamental y veremos cómo se cierra la plantilla el miércoles con el final del mercado.

Semana de enfrentamientos directos en lo alto de la tabla que, al contrario de años pasados, no tiene equipos distanciados, lo que aumenta las posibilidades de media tabla de aspirar a todo. Es momento de unidad, siempre lo es, pero difícilmente reuniremos la cantidad de inercias positivas que hay en este momento y pegarse un tiro en el pie sería imperdonable. El enemigo está fuera, desconozco a quien corresponde solucionar situaciones poco deseables en torno a la grada de animación. Esta y el propio club deben hacer un esfuerzo por entenderse, y si corresponde la responsabilidad a terceras personas o colectivos, trabajar con ellos para un entendimiento común necesario. Ganar es menos si no se anima, si no se grita, si no se celebra. Voluntad de entendimiento y el bien común harán el resto. La clave no es mirarse unos a otros, es mirar juntos en la misma dirección. A por ello.