La opinión de Antonio Rico: Las lágrimas en la lluvia de Xavi

1. Salid y sufrid. Según la leyenda, en su charla en Wembley antes de la final de la Copa de Europa entre el Barça y la Sampdoria, Johan Cruyff dijo a sus futbolistas: "Salid y disfrutad". Muchos jugadores del Barça no recuerdan que Cruyff dijera eso, o sostienen que lo dijo en otro momento, o reconocen que no prestaron atención a la charla de Cruyff porque estaban pensando en otras cosas. Ferrer, por ejemplo, desconectó después de que Johan le dijera que tenía que seguir a Mancini por todo el campo y hasta el lavabo. En todo caso, como dice el periodista que escucha el relato del senador Ransom Stoddard en "El hombre que mató a Liberty Valance", cuando la leyenda se convierte en hecho, imprime la leyenda. Y la leyenda dice que Cruyff recomendó a sus futbolistas que salieran y disfrutaran de un partido que no era una simple cuestión de vida o muerte para el Barça, sino mucho más que eso. No importa si Cruyff lo dijo o no. Lo que importa es que la frase es perfecta para acompañar la estatua de Cruyff cerca del Camp Nou, pero es radicalmente falsa. Los futbolistas del Barça no disfrutaron un solo minuto de la final de Wembley, ni siquiera después del gol de Koeman en el minuto 111. El momento de disfrutar llegó en el minuto 120, con el pitido final del árbitro.

2. Nunca es una aventura. Xavi anuncia que en mayo dejará de ser entrenador del Fútbol Club Barcelona. Su lista de agravios es extensa, pero todo se resume en su no-consejo al próximo entrenador del Barça: "Le diría que disfrutara, pero es imposible". Exacto. Es imposible. En el Barça, en el Real Madrid, en el Sporting, en el Ceares… ¿Disfrutar? No es que, como decía Simone Weil, el sufrimiento salve la existencia porque nos abre las puertas del conocimiento, sino que el sufrimiento en los banquillos es tan inevitable como el odio al despertador a las siete de la mañana. ¿Los futbolistas profesionales disfrutan jugando al fútbol? Creo que no. Bueno, a lo mejor Ronaldinho sí lo hacía. ¿Los entrenadores disfrutan viendo a sus equipos desde el área técnica? Creo que no. Bueno, a lo mejor Guardiola en el gran Barça que lo ganó todo jugando como los ángeles (no precisamente Galaxy) sí lo hizo. Que no nos engañen las palabras de los entrenadores cuando estrenan su puesto y hablan de ilusión, de trabajo y de una nueva aventura. El estrés, dice Pascal Bruckner, es lo contrario de la aventura. El estresante tiempo de Xavi en el banquillo del Barça no tuvo nada que ver con disfrutar de una aventura maravillosa en un club que es más que un club.

3. Como lágrimas en la lluvia. Es mejor arder que apagarse lentamente, cantaba Neil Young (Kurt Cobain citó esta frase en su nota de suicidio). Con las derrotas ante el Real Madrid en la final de la Supercopa, ante el Athletic Club en cuartos de semifinal de la Copa del Rey y ante el Villarreal en la Liga, el proyecto de Xavi se estaba apagando no como la cerilla que apaga Peter O´Toole con sus dedos en "Lawrence de Arabia" ("el secreto es que no te importe que duela"), sino como el fuego que los protagonistas de la película "En busca del fuego" saben conservar pero no producir. Xavi conservó el fuego de su proyecto con el triunfo en la Liga la temporada pasada y un par de buenos partidos en esta temporada, pero fue incapaz de producir fuego y, antes que apagarse, decidió arder. Puede que el Barça de Xavi arda del todo en la eliminatoria de Liga de Campeones con el Nápoles, y el Barça será hasta mayo polvo, y no precisamente enamorado. O puede que el Barça llegue lejos en la Liga de Campeones y entonces arda con tanta intensidad como Roy, el replicante nexus-6 de "Blade Runner". Pero Roy sabía que solo viviría cuatro años, y Xavi sabe que solo será entrenador del Barça hasta mayo. ¿Y saben una cosa? El Barça de Xavi no ganará la Liga de Campeones. Y, así, Xavi podrá decir, en sus últimas declaraciones como entrenador del Barça, lo que dijo Roy a Deckard antes de morir: yo he visto cosas que vosotros no creeríais… Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.