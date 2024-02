La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Ante el derbi, todos expectantes

A ambos lados del Potomac andan todos expectantes. Los azules por ver si harán bueno en El Molinón el punto que salvaron ante el Eldense en un regulero partido en el Tartiere, marcado por ese VAR que entra y no entra, sale y no deja salir. Ya saben, amiguinos y amiguinas, el debate de moda que ya acumula unos años, porque hay que recordar que el videoarbitraje ya lleva un largo tiempo entre nosotros. Los azules se libraron de la derrota y a punto estuvieron, Santi Cazorla mediante, de darle la vuelta al partido. Los de Carrión, al margen de que son otro equipo desde la llegada del técnico catalán, tienen esa pizca de suerte en esos momentos puntuales que dan y quitan títulos, ascensos y tal y tal. Y es que no hay partido en el que no se produzca alguna pérdida peligrosa en la salida del balón que el rival no acaba aprovechando. Y esto también juega. Al final, un punto que vale en una Liga en la que a todos, ya sea la nobleza, la clase media o la clase trabajadora, les cuesta un egg y parte del otro ganar.

Mientras, a 28 kilómetros, al club, la forofada y demás familia le espera una semana cargada de emociones fuertes. Lo primero es arreglar el resbalón de hace una semana ante el Racing de Ferrol. La Romareda no es un destino que en las últimas décadas sea propicio a los intereses rojiblancos. Y todo ello con los de MAR fuera de los puestos del play-off tras muchas jornadas. El objetivo rojiblanco es tratar de ganar y llegar en modo euforia controlada al derbi. A ver lo que nos depara el nuevo Partidazo de Asturias. Hablaremos el sábado tras los 90 minutos de cómo siguen los ánimos y qué espectáculo se queda en la retina. Lo dicho, todos expectantes, ¿oyisti, güey?