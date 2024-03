Al Oviedo le va la marcha

El Oviedo tuvo ayer dos caras en su choque con el Levante en el Carlos Tartiere. La de la primera parte, en la que los de casa parecieron buscar la confortabilidad, el intentar vencer al tran tran, fue triste. No un desastre, no, fue simplemente una apuesta normal, a la vez que aburrida, sin chispa. Y encima los azules se vieron con un gol en contra cuando se disputaban los últimos minutos de ese primer tiempo. Tras el descanso los de Luis Carrión salieron con otra cara, alegres y confiados en la victoria, demostrando, como sucede siempre que avasallan al contrario, que les va la marcha. Que lo suyo es arriesgar para ganar, porque no saben contemporizar, porque disfrutan cuando se ven libres de ataduras y son capaces de mostrar la calidad que atesoran muchos de ellos. También es cierto que el Levante es un club con aspiraciones, aunque no pase por sus mejores momentos, y que esos conjuntos son los que mejor se le dan al Oviedo (aunque no siempre, como se demostró la semana pasada en Valladolid).

La falta de concentración dificultó el juego del Oviedo en la primera parte. Fueron varios los errores en el pase y en los marcajes que dieron alas a un Levante muy timorato, más preocupado por evitar que los azules se sintieran cómodos sobre el terreno de juego que en tomar la iniciativa. La falta de contundencia defensiva de los carbayones permitió a los valencianos irse al descanso con ventaja en el marcador.

Les costó mucho a los oviedistas sacarse de encima la presión de los levantinos en esos primeros 45 minutos, aunque ciertamente dieron más sensación de peligro que los discípulos de Felipe Miñambres. Las mejores combinaciones fueron de los de casa, gracias sobre todo al juego por las bandas, pero sin la vivacidad necesaria en el último pase para disponer de oportunidades claras de gol. El Levante por su parte, fió todo el protagonismo ofensivo a su delantero centro, Fabricio, quien en jugadas individuales puso en aprietos a los centrales asturianos en más de una ocasión.

Los diez primeros minutos del segundo tiempo fueron fundamentales para el Oviedo. Los azules desarbolaron a los valencianos y se adelantaron con dos goles, el primero de Luengo a pase de Calvo, de cabeza. Marcó el vasco con un toque sutil, como si se tratase del jugador con más clase del equipo. No habían pasado tres minutos cuando Masca logró de cabeza adelantar a los azules. De nuevo la jugada se inicia en Santi Cazorla, que centro al área, Sebas Moyano asiste también de cabeza al portugués, que remata de forma inapelable.

El paso adelante del Oviedo y sus dos goles hicieron que el Levante despertara y decidiese sumarse también, con valentía, al espectáculo futbolístico. Comenzó un toma y daca que en un primer momento beneficio al Levante, con un gran gol de C. Álvarez, aunque también es cierto que tras una desgraciada jugada entre Colombatto y Luengo, que dejaron en ventaja al delantero valenciano, que marcó por la escuadra.

Pero el Oviedo no decayó, y de nuevo en una jugada a balón parado, y ya sin Cazorla sobre el césped, se adelantó (de forma definitiva) en el marcado. El córner fue sacado también de forma magistral por Colombatto y el que remató de cabeza en este ocasión fue Dani Calvo. De ahí (minuto 80) y hasta el final unos y otros continuaron buscando el gol. Pero no hubo más.

El Oviedo, tras el fracaso de Valladolid, se rehizo ayer de la mejor manera posible y se subió de nuevo al tren de los equipos punteros, los que lucharán por el ascenso. Lo que deben hacer ahora los carbayones es mostrar sus virtudes, que son muchas y con muchos mimbres, y librarse de una vez por todas de las faltas de concentración en tareas defensivas mostradas en los últimos partidos.