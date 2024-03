La opinión sobre el Sporting y el Oviedo: El talismán y el infierno que ya aburre

Llega el talismán Irarragorri –con el dueño del club en el palco de El Molinón las cosas al Sporting le suelen ir bien– días después del lío del 8M morado-rojiblanco y para ver qué pasa con el asunto del Mundial 2030, encasquillado a pesar de los nuevos mensajes lanzados desde el Ayuntamiento sobre que lo de la "Copona" sigue ahí y de que está a la espera de un informe para calcular cuánto costará darle un lavado de cara al estadio. Seguro, seguro que nada parecido a los números manejados hasta ahora en la operación 40-100-300-330-150. Veremos si con la mera presencia del patrón el barco se estabiliza ahora que los de MAR han perdido la renta que atesoraron en el primer tercio de la temporada. Los rojiblancos, como cuando arrancó el curso, vuelven a fallar fuera de casa y ahora lo fían todo al apoyo de los suyos en la ribera del Piles.

El sportinguismo está de bajón, y ya hay quien recuerda que en agosto la sensación era la de que no había equipo para muchas alegrías. Lo que sin duda no hay es gol, pero eso ya se sabía una vez que se han secado Gaspar y compañía. De Djuka mejor pasar palabra, ya que el balcánico se ha convertido en un caro, muy caro, verso intranscendente. Hace tiempo que no es titular y ya ni es uno de los primeros cambios. No hay gol, pero los rojiblancos están a tiempo de todo ahora que llegan las jornadas en las que queda poco margen de maniobra.

Ganar al Alcorcón es vital para luego tratar de enlazar otro buen resultado fuera de casa. De ser así, el panorama ya no será tan negro. De lo contrario, otro año más en el infierno de la división de los tópicos. Y ya cansa tanto calorcito de segunda categoría, ¿oyisti, güey?