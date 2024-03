En San Francisco con flores en el pelo

1. Los pájaros. Hay equipos que son como "Los pájaros", la maravillosa película de Hitchcock protagonizada por "Tippi" Hedren y un tipo que se convierte en invisible cuando ella aparece en escena. "Los pájaros" empieza como una película romántica y, a los cuarenta minutos, cambia de velocidad y se transforma en una película de terror, y de suspense, y de catástrofes, y de miedo, y de no sé qué demonios está pasando aquí. El PSG que destruyó a la gran Real Sociedad de Imanol gana muchas veces a la manera de "Los pájaros". Empieza como un equipo elegante, de comedia romántica sofisticada protagonizada por un abogado de San Francisco llamado Ousmane, una niña mimada hija del director de un periódico apellidada Mbappé y unos periquitos muy monos de nombre Achraf y Nuno. De repente, y sin saber por qué, el PSG ataca desde todas partes y se lanza sobre la defensa rival hasta romper la red, como Mbappé en su primer gol ante la Real. El partido termina y la Real Sociedad no entiende cómo es posible que una eliminatoria de octavos de final de Liga de Campeones que empezó como una comedia romántica en París terminó como una película de terror en San Sebastián pasando por San Francisco.

2. Bullit. Hay equipos que, sobre todo en su estadio, son como la persecución automovilística por las calles de San Francisco en "Bullit", la genial película dirigida por Peter Yates. El elegantísimo Steve McQueen persigue a los malos durante diez minutos y cincuenta y tres segundos por las empinadas calles de San Francisco, y los futbolistas del Athletic Club persiguen a la pelota y a los rivales con la misma insistencia que McQueen sin importarles que las piernas vayan de un lado a otro del campo una y otra vez. El Ford Mustang GT que conduce Steve McQueen en "Bullit" es a San Francisco lo que Iñaki y Nico Williams son a San Mamés.

3. Vértigo. Hay equipos que son como el lentísimo deambular de Kim Novak por San Francisco perseguida por un desconcertado James Stewart en "Vértigo", la obra maestra de Alfred Hitchcock. Novak conduce su coche de acá para allá, tuerce a la izquierda, luego a la derecha, luego otra vez a la izquierda, sube, baja y el pobre Stewart se desespera porque no entiende nada. El Barça, como Kim Novak en "Vértigo", se desliza con exasperante lentitud por las calles de la Liga, sus futbolistas se pasan la pelota, y se la vuelven a pasar, y los aficionados siguen las jugadas con la misma cara con la que James Stewart sigue a Kim Novak por las laberínticas calles de San Francisco. En "Vértigo" nada es lo que parece, y en el Barça de Xavi me temo que lo que parece es nada.

4. ¿Qué me pasa, doctor? Hay equipos que son como la alocada persecución de "¿Qué me pasa, doctor?", la divertidísima película de Peter Bogdanovich. Ryan O´Neal y Barbra Streisand intentan huir montados en bici de un coche que los persigue, de un tipo en taxi que persigue al coche que los persigue y de otro tipo que persigue al taxi que persigue al coche que persigue a la bici, y todo en las calles de San Francisco e intentando evitar un enorme cristal con el que unos operarios intentan cruzar una calle. La Premier League está llena de equipos futbolísticamente divertidísimos que se persiguen unos a otros, obligando a los aficionados a no apartar la mirada de las calles de San Francisco y sufrir cada jornada con ese enorme cristal que es el liderato de la Premier y que en cualquier momento el Liverpool, el Manchester City o el Arsenal pueden hacer añicos a golpe de buen juego.

Fútbol y San Francisco. Como dice la canción de Scott McKenzie, si vas a ir a San Francisco, asegúrate de llevar algunas flores en tu pelo. Con los colores de tu equipo, claro.