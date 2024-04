La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Y que viva la positividad

En Gijón, cerrado el balance de daños que produjo la derrota ante el Racing de Santander de JAL, el sportinguismo se ufana en buscar cosas positivas a la caída de los de Ramírez. El principal argumento es que el Sporting sigue dependiendo de sí mismo para cantar bingo al final de temporada. Sí, está a tiempo de todo, incluso de meter la cabecita en ascenso directo. Hablar en estas fechas de alcanzar el segundo puesto, viendo lo que se está viendo, puede sonar a chiste malo, pero… De lo que se habla poco es de quién pilotará la nave la próxima temporada.

Aunque hay todavía mucho en juego, la vida sigue y alguien debería pensar en el futuro, aunque en el "fúrgol" eso de mirar más allá de una semana suele ser una quimera, por mucho que a la familia orlegiana lo que le preocupe sea el proceso. Los que saben de esto cuentan que la renovación de MAR tendrá que esperar hasta junio, lo que podría traducirse en que habrá boda si se llega a junio con la sonrisilla en los labios. De momento, partido a partido.

Mientras, a 28 kilómetros, en la otra orilla del Potomac, los que ya sabían que Alemão la iba a romper y que no iba a acabar en la lista que engrosan, por ejemplo, Marcelo Flores, Aceves, Sequeira, Romario Ibarra... están de enhorabuena. Andan celebrando que Alemão ya es "uno di noi" y que está listo para jubilar a Borja Bastón, ahora de baja para unas cuantas jornadas. Hay cola delante de la caja de las medallas, por lo que hay dudas de si habrá chapita para todas y todos. Así que habrá que guardar entre algodones al polaco-brasileiro no se vaya a constipar ahora que los de Carrión comandan el torneo de barrios y ya tienen el cuchillo entre los dientes mientras miran hacia la cita en Elche. ¿Será abril el mes en el que por fin los azules toquen el play-off? Aunque no sirva de nada a estas alturas, no sería mal asunto para mantener la moral alta. Y es que ¡viva la positividad!, ¿oyisti, güey?

