La opinión sobre el escándalo en la Federación: Rubiales y su "banana republic"

Cada novedad que se conoce de la trama montada por el honesto Rubiales y sus amiguetes para pegarse la vida padre y madre a costa de los dineros del "fúrgol" español mejora la anterior y cada vez se asemeja más al episodio chusco de otro Luis, en este caso, Roldán, aquel director general de la Guardia Civil que sonaba para ministro del Interior cuando le pillaron llevándoselo todo, desde el dinero de las casas cuartel a los fondos destinados a los huérfanos del instituto armando, sin olvidar rapiñar hasta la pasta que daba la venta del estiércol de los caballos adscritos al instituto armado. Las escuchas a la tropa de Rubiales desvelan, por ejemplo, cómo la muchachada movía paquetes con billetes de 10.000 euros como si fueran gominolas para invertir en la República Dominicana. O esa conversación de un supuesto "colega" de Rubi, el abogado externo de la Federación, en la que habla sin tapujos de que el único objetivo del chaval de Motril cuando era presidente era dar "palos" para hacerse con todo el dinero posible para no pegar un palo al agua.

Pero, sin duda, lo peor es cómo Rubiales se muestra estupefacto porque la sociedad no entienda que el honesto haya podido llevárselo crudo, en una clara muestra de que el caballero actuaba con total impunidad con el permiso de muchos. Puede que el un día sindicalista crea –y no le falta razón– que todo acabe como otras grandes investigaciones llevadas a cabo en el deporte español ("operación Oikos" contra las apuestas ilegales o la "operación Puerto" contra el dopaje), que terminaron en nada. Mientras tanto, lo que queda de la Federación –al menos de puertas hacia fuera, que todavía hay mucho bulto sospechoso, sobre todo en las territoriales– sigue a lo suyo convocando elecciones para dejar amarrado al sillón al tal Pedro Rocha, que no olvidemos era el vicepresidente económico del organismo cuando Rubiales y su cuadrilla llenaban las bolsas y al que el honesto designó como su sucesor. Todo, todo, todo muy "banana republic", ¿oyisti, güey?

Suscríbete para seguir leyendo