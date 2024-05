El Real Oviedo y la historia repetida

Hace ya algunos años, un médico ovetense, reconocido por su gran cultura, aconsejaba a sus hijos, también estudiantes de Medicina: "Vosotros buscar el diagnóstico, pero no hagáis nunca pronósticos, porque solo conoceréis algunos factores o circunstancias del enfermo, y quedarán infinitos más ocultos para vosotros". Salvando las distancias, recuerda esta frase la tesis de Spinoza –el gran filósofo holandés que hubiera sido español si hubiéramos tenido un poco menos de Inquisición y un poco más de sentido común-: la substancia posee infinitos atributos de los cuales solo conocemos dos. Un autor clásico sostiene que la historia se repite primero como drama y después como farsa. Pero en el mundo del fútbol la historia se repite demasiado, posiblemente por su simplicidad. Por ejemplo, la historia de las federaciones nacionales de fútbol es siempre la misma, es decir, es una pura farsa. Y en el Real Oviedo hay también historias que se repiten. Las últimas temporadas, los seguidores del Real Oviedo llegamos siempre al borde de la orilla, y allí naufragamos. Ahora mismo, estamos en una situación similar a la que tuvimos hace dos años con el Cuco Ziganda de entrenador, pero con mejor equipo y con más ánimos y apoyo por parte de los aficionados.

Hace 75 años, con motivo del traspaso del extremo Mandi del Real Oviedo al Barça, llegaron a Oviedo tres jóvenes y excelentes jugadores de la ciudad condal: uno cedido, Duró, y dos con ficha del Real Oviedo: Aloy y Ferrer. Aloy, delantero centro clásico, metió 20 goles en cada una de las dos primeras temporadas, 1954-55 y 1955-56. En la tercera temporada, 1956-57, metió 8 goles, y en la cuarta, 1957-58, solo 6 goles. Es decir, vivió de las rentas, aunque el público era muy respetuoso con él, pues se trataba de un jugador muy honrado y correcto. ¿No se está repitiendo esta historia? Duró, cedido, venía de estrella, a los pocos días de llegar intentó en Buenavista driblar a todos los defensores y al portero en uno de sus primeros partidos. Al final perdió el balón. Metió 18 goles aquella temporada. Al año siguiente ya no estuvo en el Oviedo, pasando de delantero a jugar en el centro del campo en lo sucesivo. En el Racing de Santander jugó entre 1957 y 1961. Ferrer fue el de mayor rendimiento de los tres. Era un buen centrocampista al que la gente llamaba "el motorín". Participó en la temporada de ascenso 1957-58. Y, por uno de esos misterios que tiene la vida humana, conseguido el ascenso del Real Oviedo, Ferrer se retiró del fútbol a los 26 años, regresando a su tierra de Cataluña para trabajar en un taller eléctrico propiedad de su familia y renunciando a jugar en Primera División. Desoyó el famoso consejo de Kavafis: "Ten siempre a Ítaca en la memoria, mas no apresures el regreso".

Siendo excelentes jugadores Aloy, Ferrer y Duró coincidieron con el Barça llamado "de las cinco copas", de Ramallets, Biosca, Segarra, Kubala, Gonzalvo III, Cesar, Basora... donde era muy difícil alcanzar la titularidad. En la temporada 1951-52 llegaron cedidos por el Atlético de Madrid, Miguelín el Palmero, Agustín y Callejo. Miguel, extremo derecho corría como no se ha visto a nadie correr en Buenavista; Callejo jugó aquí de extremo izquierdo, y pasó a defensa al regresar al Atlético de Madrid, y Agustín no se vio, porque en esta temporada fue reserva, siendo internacional en cuanto regresó al Atlético de Madrid. También ahora la gente reclamó varios meses para ver a Alemão de titular y, ahora, quieren ver en la cancha a Homenchenko, si los árbitros y el entrenador no lo impiden, como sucedió con el canario Agustín en su primera época en el Oviedo, antes de ser internacional con el Atlético de Madrid.

La historia del fútbol se repite, y los entrenadores, incluso los mejores, tienen sus querencias, como los alcaldes, incluidos los mejores, tienen sus "alcaldadas".

