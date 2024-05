Los persas, Einstein y el olvido

1. El imperio persa. El Barça femenino es campeón de Europa, repitiendo el éxito de la temporada pasada, con goles de Aitana (actual "Balón de Oro") y Alexia (dos "Balones de Oro"). El Barça de Jonatan Giráldez ha ganado los cuatro títulos que disputaba, siempre con un juego tan espectacular como bello, intenso, indesmayable, serio y en las antípodas del espanto futbolístico del Barça masculino. Me temo, sin embargo, que el maravilloso Barça campeón de todo es como el Imperio persa, que fue desde el siglo VI a. C. el más grande y poderoso del mundo, pero su fama fue eclipsada por el Imperio romano, más grande todavía que el persa y que duró más tiempo. Es decir, el Barça femenino es el Imperio persa y el Real Madrid masculino es el Imperio romano. Lo que más se recuerda del Imperio persa es precisamente su caída, tras su derrota ante Alejandro Mago en el siglo IV a. C., y las batallas que los persas perdieron antes contra los griegos en Maratón, Salamina o Platea. Puede que lo que se recuerde de este Barça campeón sea su caída, si es que llega, víctima del desastre económico y casi moral que empantana todas las decisiones de Laporta. Espero que no. Fuera de Irán, se sabe muy poco de los persas, pero todo el mundo sabe muchas cosas del Imperio romano. Que yo sepa, no hay series de televisión ni películas sobre los persas, pero sí sobre los romanos. Queda mucho por hacer.

2. Aitana y Einstein. Hasta ahora, se podría decir que hay dos tipos de grandes futbolistas: los que lo hacen todo bien, y los que no hacen nada mal. Aitana Bonmatí inaugura una nueva categoría, la de los futbolistas que lo hacen todo muy bien. ¿Qué hace muy bien Aitana? Todo. Ataca, defiende, presiona, distribuye, acelera, se para, cambia el juego, pasa, piensa, corta el juego, remata, aparece y desaparece para aparecer. Y todo lo hace como recomendaba Albert Einstein: "Todo debe hacerse lo más simple posible, pero no más simple". Parece simple, pero no lo es.

3. Una final contra el olvido. El filósofo Karl Jaspers temía que nuestra obsesión por las máquinas socavara nuestra relación con el pasado y nos impidiera recordar quiénes somos en realidad. Jaspers decía que estamos olvidando las cosas equivocadas, las cosas que nos hacen humanos. Si podemos llevar esa idea al fútbol, diría que nuestra obsesión por las máquinas, por el VAR, por los pinganillos, por las líneas que delatan que la rodilla del delantero está un centímetro por delante del hombro del defensa y por toda la tecnología que pretende hacer del fútbol un juego "más justo" nos están haciendo olvidar las cosas equivocadas: no se deben fingir lesiones mostrando una incontinencia gestual digna de un Jerry Lewis, no se deben celebrar los goles con una coreografía disparatada o unos gestos más difíciles de entender que la lógica de un niño de tres años, no se gesticula ante el árbitro más que en un concurso de mimos excéntricos, no se organizan tertulias antes del lanzamiento de una falta... Puede que exagere, pero me parece que la final de la Liga de Campeones femenina entre el Barça y el Olympique de Lyon nos recordó que en el fútbol hay cosas más importantes que las máquinas, y que estamos olvidando las cosas equivocadas.

Suscríbete para seguir leyendo