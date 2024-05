Qué lejos queda aquel mes de agosto de 2023 en el que comenzábamos la Liga. Qué lejos nos quedan aquellos malos resultados que parecían presagiar que tendríamos un campeonato mirando la zona de peligro. Estamos en mayo a falta de un partido para terminar la Liga regular y dependemos de nosotros mismos para continuar, como mínimo, disputando otros dos encuentros. Qué importante es llegar a este punto sin dependencia de otros y habiendo competido bien los últimos encuentros. La rueda de prensa de Luis Carrión nada más terminar el encuentro fue una arenga en toda la regla a la afición. Que a todos nos hubiera gustado estar ya matemáticamente entre los seis primeros es una obviedad, pero a esta Liga tan igualada se le hacía difícil. Eibar-Oviedo, dos grandes equipos que se juegan cosas y cosas importantes. Uno con opciones de entrar en ascenso directo y otro con opciones de certificar el play-off. Aquí pueden surgir cientos de tópicos futbolísticos. Si es mejor medirse a un equipo que no se juega nada, si es mejor jugar contra un equipo de la zona baja, si es mejor jugar contra un equipo de la zona alta… Todos sabemos que el fútbol es completamente imprevisible, por eso nos gusta tanto, y en cuestión de segundos pasas del cielo al infierno. En todas las jornadas hay y habrá sorpresas. El Oviedo tiene que salir a Ipurúa a jugar su partido, a competirle de tú a tú al Eibar y a ganar, porque que el Eibar no es mejor equipo. No vale especular con otros resultados y el depender de uno mismo tiene que dar aplomo al equipo. Un partido se puede perder por muchos motivos, pero dos muy claros es pensar que está ganado o pensar que está perdido.

Este último encuentro que se jugará a partir de las 18.30, es una llave, es una llave que te abre la puerta que da la opción de competir por algo que se lleva luchando muchos años. Abramos esa puerta y sigamos compitiendo para lograr el objetivo.

¡Hala Oviedo!

