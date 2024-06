Oviedo deja de dormir la siesta

Ejercicio práctico para entender la importancia de lo de esta tarde en el Tartiere y que demuestra cómo el fútbol es un motor social. Prueben a entrar en una cafetería, den una vuelta por el centro de la ciudad o vayan a hacer la compra. Es imposible no escuchar algo relacionado con el Oviedo en cualquier tarea cotidiana. No hay manera de evadirse. Incluso aquel que nunca subió o bajo las escaleras del Tartiere se suma a la fiesta. Es un fenómeno global, que atraviesa todos los barrios y sobrepasa los límites de la capital. Uno se encuentra de todo. El pesimista por naturaleza que dice que es imposible subir después de tantos robos, el eufórico que sueña con hacerlo en El Molinón o la que no quiere ni escuchar hablar de cábalas hasta que no acabe el partido.

Oviedo levita estos días y no es para menos, porque varias generaciones de oviedistas disfrutan por primera vez de un gigante dormido que lleva más de dos décadas con demasiados disgustos. Ya es hora de venirse arriba, con permiso de aquella alegría en el Carranza de hace casi una década. Algo está cambiando y la situación es excepcional porque, además, ojo al dato, el equipo azul se metió en play-off de chiripa. Lo hizo merecidamente, porque Carrión firmó una remontada sensacional y los árbitros llevan meses de machaque continuo, pero tuvo también la potra necesaria que muchas veces decanta la balanza hacia al éxito o el fracaso. Gloria al Villarreal B y salud para Víctor Moreno, hoy y ahora el ovetense del año.

Convendría, en cualquier caso, rebajar la euforia manteniendo la llama de la ilusión. A veces es necesario ser aguafiestas. Resumiendo: meterse en play-off está muy bien y es el primer objetivo, pero no es suficiente. Es un medio, no un fin. Nadie se acuerda del que juega la promoción y se queda donde estaba. En esas anda Jesús Martínez, ya en la ciudad, y centrado en que todo el mundo esté en su sitio. Disfruten.