El derbi está más cerca

El día que todo cambió, cosas de la edad, nadie avisó y empecé a vivir de recuerdos con una absurda manía de comparar lo que veía con aquello que me ponía a volar hace no sé cuánto. A uno, que es de la "generación Espinete", el Éibar le deja medio frío en el Tartiere si piensa en modo "Cuéntame"; cuando teníamos la barriga llena eran unos chavales simpáticos de Segunda, los que más estuvieron de seguido creo, no mirábamos mucho ahí. Cierro la hemeroteca, caigo de la cama y la realidad me dice que estos acabaron terceros, que ahora juegan muy bien y que por el 2014 o así estuvieron siete años en Primera. Con ellos estuvo un par de temporadas bastante decentes, atención, el hijo de Míchel. Sin comentarios. De aquellas debíamos andar en la pelea con el Celta B o el Zamora de Raúl. El calendario no tiene piedad. También el Éibar nos sacó de una eliminatoria de ascenso, ojo, a Segunda, así que nada, que aquí estamos con el escudo reluciente, el orgullo intacto y las botas con barro para no olvidar lo que pasó. Y vivos. Seguimos vivos, es lo que más importa pues lo de ayer iba de no cagarla para jugarnos la última mano el miércoles. Empate a cero, ni tan mal, con el campo a rebosar –¿la mejor entrada en la historia del Tartiere de la Ería?– y ambientazo. Ahora que la música suena tan alto y hay pantalla gigante la gente se lo pasa de miedo. Antes, miraba atrás y había un mar de sillas vacías. Ayer me tuve que ir dos filas atrás, me ‘echaron’ ocho o nueve niños, gloria bendita. Ahí hay futuro. Y vamos el miércoles a Éibar a ganar. El pensamiento analítico te manda a casa de vacío porque son buenos y el empate no sirve pero lancemos la ilusión y, por qué no, pensemos en que se puede hacer un gran partido y ganar. No es una locura. Tampoco locura, pero sí de locos, sería jugárselo todo a la carta del derbi. Escucho a temerosos, a un lado y a otro, que no lo quieren. Pero también oí a Cazorla decir que no tiene miedo a jugársela con ellos y como soy muy de Santi, yo tampoco me asusto, así que, después de ayer, que seguimos ahí, digo que queda un partido menos para el mejor derbi del mundo. Que me disculpe el Espanyol.

