Sin florituras

El de ayer en el Carlos Tartiere fue un primer partido típico de play-off. Los dos equipos salieron al césped a controlar el juego y a no perder. Por eso en el encuentro no hubo florituras. Oviedo y Eibar se tienen mucho respeto y eso se notó en el planteamiento de ambos entrenadores. Tanto Carrión, como sobre todo Etxeberria, evitaron conceder espacios a los jugadores del equipo contrario y así, cuando se enfrentan dos buenos conjuntos y de parecidas características, es muy complicado crear ocasiones de gol, como se pudo ver en la tarde de ayer.

Así queda todo pendiente para el partido del próximo miércoles en Ipurúa. El Oviedo está obligado a ganar. O bien en los 90 minutos reglamentarios, o en la prórroga. El empate beneficia al Eibar, que quedó en la Liga por encima del Oviedo, porque no hay penaltis. El Oviedo perdió el último partido de Liga en Éibar hace pocos días, pero no da la sensación de que el encuentro de dentro de cuatro días vaya a discurrir por los mismos derroteros de entonces, cuando los guipuzcoanos vencieron por 4-3. Entonces los dos conjuntos estaban obligados a ganar para intentar lograr sus objetivos: el Eibar subir directamente a Primera y el Oviedo entrar en los puestos que daban opción a disputar el play-off. Los primeros, a pesar de la victoria, no lo lograron (el Leganés no falló) y los asturianos, aunque perdieron lograron la ansiada fase de promoción porque el que sí erró fue el Racing de Santander. A los vascos ahora les basta con el empate el miércoles y eso, aunque solo sean mentalmente, permite suponer que la próxima confrontación se aborde por parte y parte de manera distinta a la de hace una semana.

Los carbayones, a diferencia de lo sucedido en Ipurúa el sábado anterior, volvieron a mostrarse ayer muy serios en las tareas defensivas. El tándem Luismi-Colombatto estuvo muy sólido en lo que a la contención se refiere. Pero claro, también se notó que a ese centro del campo le falta creación, imaginación. Carrión apostó de inicio por dos delanteros centros clásicos: Alemão y Borja Bastón (los dos que tiene). En principio podría suponerse que ese planteamiento daría más mordiente al ataque azul, pero no fue así. Y eso que tanto Borja Sánchez como Sebas Moyano, como también Pomares y en menos medida Viti, buscaron una y otra vez el balón para intentar darles asistencias de gol. Pero la defensa eibarresa, muy cerrada y muy física durante todo el encuentro, apenas les dio opción de brillar.

Así la opción más clara de marcar del Oviedo fue ya al final del partido, cuando ya no se encontraban en el terreno de juego ni Alemão, ni Bastón, ni tampoco Pomares. Fue Abel Bretones el que sacó un gran centro desde la izquierda, que remató de forma sensacional Paulino y que salvó también con una gran parada el portero visitante Luca Zidane.

Que el arbitraje en la Segunda División del fútbol español debe mejorar, y mucho, es una realidad incuestionable. Y también que el Oviedo lleva una temporada con graves errores de los trencillas que le han perjudicado. Ha habido partidos con fallos estrepitosos, como ante el Espanyol en Barcelona, y luego arbitrajes como el de ayer del andaluz Quintero González que, aunque sea de una manera sibilina y sin grandes aspavientos, puede acabar influyendo en el resultado final de un partido. Es evidente que él mismo se complicó la vida en un encuentro que discurrió siempre dentro de la normalidad.

