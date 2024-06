El fútbol de las remontadas

El fútbol no es justo ni injusto: es fútbol y ya está. Bien haría el Sporting en grabárselo a fuego y en evitar la melancolía por lo que pudo (y quizá debió) ser y no fue. Porque, hasta que el jueves se demuestre lo contrario en Barcelona, todavía puede ser. Claro que sí. El Sporting ofreció ayer a El Molinón una versión fresca, vertical, punzante, de equipo cargado de nervio y vida. Perdió, porque perder contra una plantilla lustrosa y forrada de dinamita como la del Espanyol es lo normal y porque, ay, lo del gol no se le da especialmente a los chicos de MAR. Pero, conviene subrayarlo, el Sporting perdió el partido, no la eliminatoria.

Es testigo el fútbol –y el deporte en general– de un auge de las remontadas, muy en especial en campo ajeno, que aconseja al Sporting mantener el ánimo arriba y al Espanyol la guardia alta. ¿Cuántas veces se ha visto, en las últimas ediciones de la Champions, a un equipo levantar marcadores adversos en casa ajena? Esta misma temporada, el PSG remontó en Barcelona y Chelsea y Juventus consiguieron igualar –aunque acabasen finalmente cayendo– eliminatorias en el Santiago Bernabéu después de perder por dos y tres goles en los encuentros de ida. Sin ir más lejos, en la propia Segunda División, el Zaragoza pasó de un 0-3 en La Romareda a un 0-4 en Montilivi contra el Girona allá por 2015. No obstante, el Sporting no está obligado a una proeza de ese pelaje. El Sporting debe hacer lo que está en su mano, que es jugar bien al fútbol, tal y como hizo ayer. Pero metiendo goles, a poder ser.

