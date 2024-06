En el aire

Nadie duda que el clímax en el fútbol es el gol. La explosión de júbilo y alegría que se desencadena después de que el balón bese las mallas del equipo contrario es un sentimiento difícil de explicar. Abrazar a tu compañero de grada, sea conocido, familiar o un anónimo seguidor de tu mismo sentimiento. Gritar en el salón de tu casa advirtiendo a los vecinos que tu equipo ha marcado, provocando a veces su enfado si uno vive en territorio del equipo enemigo. O gritar con amigos en la barra del bar, aunque en ocasiones, VAR mediante, los gritos de alegría acaben en un cabreo.

Seguro que en la memoria de cada uno de nosotros, futboleros, recordamos dónde estábamos cuando se produjeron goles clave de nuestro equipo. Cuán atrás podemos revivir esos momentos de emoción depende de la generación de cada uno.

En mi caso, el recuerdo más antiguo es un 3-0 a Las Palmas, partido de promoción para mantener la categoría en el antiguo Tartiere. Los goles están difusos, pero en la memoria perdura que el partido lo viví con mi tío y con mi primo. Eso sí, sportinguistas de pro ambos, con carnet de socio plata hoy en día.

La vuelta de esa eliminatoria la recuerdo a través de una televisión pequeña en casa de mis padres en un salón que ya no existe. Y consigo rescatar de la memoria un gol de Gamboa. En propia, eso sí, el clímax inverso. Al final, pese al despiste, el partido sirvió al Oviedo para quedarse en Primera.

Del Nuevo Tartiere recuerdo a Moller, el incomprendido danés, marcar un gol de rebote y agradecer con reverencias a la grada. Años más tarde, paseando por una ciudad sueca, un tipo detectó mi acento español e indagó nuestra procedencia: "Venimos de Asturias", dijimos. "Ah, yo conozco a un presidente que tuvo el Oviedo, un señor muy grande con el que traté cuando yo era el representante de Peter Moller", respondió. Los goles también conectan los recuerdos recónditos de la memoria. Desafortunadamente, a partir de aquel gol danés, por una cosa u otra, todos sabemos que las efemérides que viven en la mente de un oviedista no son positivas. Aunque sí aprendimos de forma empírica que el gol une, sea cual sea la categoría.

El siguiente tanto que viene a la memoria fue en Ávila. Equipo que por cierto acaba de ascender de Tercera con un noreñense como capitán. Y son más bien goles, en plural. Ese 1-5 en el Adolfo Suárez lo viví con otro de mis familiares, mi abuelo, también tan sportinguista como Quini o Preciado. Yo me abracé a él en cada gol. Él se abrazó a mí detectando la locura por el Oviedo de su nieto que, aunque no compartía, seguro que hoy recordaría con una sonrisa.

Después de Ávila hay, cómo no, más sinsabores, azules. Alguna que otra alegría, pero el gol que viene a la memoria es aquel de David Fernández en Cádiz. En mi caso, vivido en casa de nuevo, nervioso y con un amigo sueco al que convertí al oviedismo a mi lado. No pudimos ir a Cádiz, pero la llegada del equipo a Ranón después del ansiado ascenso también coincidía con la salida de su vuelo rumbo norte. Y al aeropuerto fuimos a agradece a David su gol y a fotografiar al nórdico de 1, 90 cm al lado de un portero bajito, pero resultón que nos dio el ascenso a Segunda.

Y el siguiente recuerdo es hoy, miércoles 12 de junio. Exactamente hace veinte minutos. Radio en el móvil, cascos en los oídos. Abel Bretones, el barrenista, pone un balón para que un nórdico con samba marque otro gol que quedará en mi memoria. Esta vez me pilla en la pista de despegue, dentro de un avión que me lleva vuelta a casa tras una jornada de trabajo en el extranjero. La Asturias que funciona tiene multinacionales de pueblo por las que los asturianos tenemos y debemos trabajar. Ese trabajo por nuestra tierrina bien merece el sacrificio de estar ahora en el aire, sin saber qué pasa en los últimos 20 minutos del partido en Ipúrua.

Querido lector, tú ya sabrás qué ha ocurrido en el Eibar-Oviedo porque estas páginas de papel reciclado, tan denostadas hoy en día, dejan para la historia los recuerdos al día siguiente.

Yo, en cambio, chequearé rápidamente el móvil para enterarme del resultado cuando el avión aterrice en Asturias. ¿Será un recuerdo positivo? ¿Será otro sinsabor? No lo sé, el fútbol es un juego caprichoso y complejo. Pero, creo sinceramente que pase lo que pase, si no es este mes, será en los próximos años. El trabajo bien entendido, desde todas las áreas de un equipo, bien liderado y con un factor humano sacrificado y talentoso, acaban dando sus frutos. Y en el Oviedo, estemos o no en la final por el ascenso a Primera cuando aterrice, parece que el éxito llegará como resultado del buen trabajo.

PS: Aterrizamos, ya no estoy en el aire, ¿o sí? ¡Bienvenidos a la tierra del orgullo, valor y garra!