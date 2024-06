Un Oviedo de primera se lo creyó anoche en Ipurúa y ganó muy merecidamente al Eibar (0-2) para pasar a la final del play-off de ascenso a la división de oro del fútbol español. Los azules supieron controlar a los peligrosos jugadores guipuzcoanos y buscar los momentos oportunos para adelantarse en el marcador y ya luego para marcar el gol de la tranquilidad. El Eibar no jugó cómodo en ningún momento y aunque, lógicamente, tuvo alguna oportunidad de marcar (hay que tener en cuenta que fue el equipo más goleador de Segunda durante la temporada regular) no lo hizo gracias en última instancia gracias a las buenas intervenciones, una vez más, de Leo Román.

No es fácil dejar a cero el casillero del Eibar de Joseba Etxeberria en un partido. El Oviedo de Luis Carrión fue a más y lo logró en dos partidos seguidos, los del play-off. Ahí estuvo una de las razones del buen comportamiento de los carbayones en este primer asalto para recuperar en puesto en Primera División. La defensa de los azules brilló de nuevo en el partido de Ipurúa, como también lo había hecho el sábado en el Carlos Tartiere. Pero la diferencia entre uno y otro encuentro estuvo en centro del campo y, sobre todo, en el ataque. En los primeros 90 minutos de la eliminatoria el Oviedo apenas dispuso de ocasiones de gol. Clara, clara, una solo, de Paulino, ya al final del partido. Ayer no es que tuviera muchas, pero las provechó como nunca. Y Luca Zidane, que había salvado al Eibar en el primer choque, ayer no pudo hacer nada para evitar su eliminación.

El Oviedo intentó dormir el encuentro en los primeros 45 minutos. Fue un primer tiempo muy similar al del Carlos Tartiere. Sí, los eibarreses tuvieron dos claras ocasiones de marcar, pero el Oviedo también tuvo acercamientos peligrosos (casi todos por alto), aunque sin remates finales claros. El partido discurría más o menos por donde quería el entrenador azul, Luis Carrión.

Y llegaron los cambios, y de nuevo el técnico asturiano volvió a acertar, como hizo en bastantes partidos a lo largo de la temporada. En el minuto 6 del segundo tiempo sustituyó a Borja Sánchez por Paulino y a Abel Bretones por Pomares. El equipo se aposentó, pero sobre todo se revitalizó por la parte izquierda del ataque. Fue precisamente Bretones quien en el minuto 58 centró al área eibarresa para que Alemao ganase la partida a Arbilla y rematase magníficamente de cabeza, picando la pelota, y lograr el primer gol de los oviedistas.

Tal como discurría el partido y viendo como estaba de asentado el Oviedo sobre el terreno de juego todo hacía indicar que el Eibar lo iba a tener muy complicado para hacerle daño a los azules (ayer de rosa). Y así fue. Apenas inquietó. Pero Carrión todavía se guardaba la carta de Borja Bastón, un jugador al que no se le han dado mal los últimos encuentros en Ipurúa. Anoche volvió a acertar. Entró en el minuto 76, y en el 78 se aprovechó de un error de la defensa eibarresa para dar un centro medido a Sebas Moyano y que éste lograse el gol de la tranquilidad. Ahí se acabó el partido. Los carbayones se hicieron dueños y señores del juego, y los vascos bajaron los brazos, impotentes ante la superioridad del Oviedo, un Oviedo coral, en el que de una u otra manera brillaron todos sus jugadores. Un bombazo de moral el que recibió en Eibar la plantilla azul de cara a la batalla final que les espera para intentar lograr el tan ansiado ascenso, después de muchos años, de demasiados.

