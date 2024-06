Qué pereza no ser del Oviedo

Faltaban diez minutos para el comienzo del partido en Ipurúa y subiendo por una de las calles oscuras que dan a Pedro Miñor escuché a una señora que sentada en una terraza y dándole la espalda a la muchedumbre que se agolpaba en el bar, murmuraba: "¡Qué pereza me da el fútbol!". Me sentó mal por el tono moralista y por el aire de superioridad de aquel que no ve el trasfondo de todo esto: el sentimiento, la lucha y, sobre todo, la ilusión. Lo tenía a escasos 100 metros, una plaza abarrotada de banderas y camisetas. Pero la mujer no lo quiso ver. Me acordé entonces de un partido de hace años en Segunda B. Con frío y con lluvia. 8.000 en el campo. Un domingo de los de sofá y tele. Pero éramos 8.000. Y matamos a la pereza. Y ese año ascendimos. Mataron también a la pereza quienes tras del partido seguían celebrando a las cuatro de la mañana en los bajos del Tartiere. Y quienes cogieron el coche después de trabajar y se plantaron un miércoles en Éibar para llevar en volandas a un equipo que ya ha hecho historia. Su propia historia.

Una historia en la que cada cual despertó a su debido tiempo: algunos lo hicieron cuando el Ayuntamiento pretendió borrarles para siempre el nombre creando el Oviedo ACF, a otros les picó el gusanillo con el #ProudOfYou, los más rezagados se levantaron cuando en agosto pudieron comprar la camiseta de Santi Cazorla. Y así se fue tejiendo una manta que no sirvió para echarnos la siesta sino para auparnos a una merecida gloria. La tenemos cerca.

Atrás quedaron los partidos en Las Tolvas, Ganzábal o Miramar. Los primeros pasos de una escalera de la que solo nos quedan dos peldaños. Quizás los más difíciles. Daremos la batalla, porque el fútbol es mucho más que fútbol. Es la fuerza de todos los que apostaron por algo común. Las raíces de una ilusión que empieza a dar sus frutos. Unos frutos que muestran, una vez más, el valor del equipo del barro frente al gigante blanco al que, más pronto que tarde, miraremos cara a cara.

El fútbol, este fútbol, no da pereza. Lo que sí da pereza es no ser del Oviedo.

Suscríbete para seguir leyendo