"Porque nos lo merecemos el equipo y su afición". Esta frase del "Volveremos" de Melendi resume a la perfección el sentimiento oviedista hoy en día. Hace muchos años que lo pensábamos y lo decíamos con la boca pequeña, pero las circunstancias nunca lo hicieron posible. Muchos años ocupando lugares en el fútbol muy alejados de lo que esta gente merece.

Lo vivido en Éibar casi no es calificable para una ciudad del tamaño de Oviedo. La afición demostró ante toda España lo que es un sentimiento por unos colores y un equipo. Un desplazamiento masivo en un día entre semana no está al alcance de cualquier hinchada.

El Real Oviedo está en la final de play-off que da el ascenso a primera división o lo que es lo mismo, a dos partidos de volver a una categoría que hasta hace no mucho lo veíamos como una utopía. A todos nos viene a la memoria el barro, los años de Tercera, los miedos a la desaparición, el ACF, lo palos en las ruedas, las ampliaciones de capital, el salvar al equipo, el espíritu del 2003… Todo eso unió y nos hizo más fuertes, porque el ser humano se hace mejor con los problemas y las adversidades y este equipo de estas dos cosas sabe, y sabe mucho.

Leo con admiración como gente de otras localidades y provincias se alegra de la situación que nos toca vivir porque son conscientes de lo mal que lo pasamos. No me canso de repetir que hay que disfrutar el momento, hay que saborear cada segundo que pase porque esto es gracias a todos y cada uno de vosotros que aportasteis y aportáis lo que pudisteis y podéis.

La unión hace la fuerza y el domingo a las 18.30 horas el equipo tiene que tener la fuerza de todo el oviedismo, de los que estamos y de los que ya no están. Tendremos un Carlos Tartiere lleno hasta la bandera, será una auténtica caldera y no tengo pruebas pero tampoco dudas de que los jugadores darán el 120 por cierto porque me lo llevan demostrando muchos meses.

Oviedista, sigue soñando y disfrutando porque te lo mereces porque nos lo merecemos.

¡Hala Oviedo!

Suscríbete para seguir leyendo