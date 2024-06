Nunca estuvimos tan cerca de Primera División. A 180 minutos o prórroga mediante, tres horas y media, y por supuesto un gol más que el rival. Nada cuando se espera 23 años o todo un mundo, según como se mire o se vivan estos días. Cada uno que elija sus rutinas, manías o supersticiones, pero que disfrute de estos dos domingos que vienen por delante porque el camino ha sido largo, difícil, muchas veces sinuoso, con sinsabores, alguna satisfacción y una conclusión: lo que no te mata, te hace más resistente, mejor.

El Oviedo llega a esta encrucijada con un equipo fuerte (Luis Carrión dixit), un club en crecimiento con el Grupo Pachuca y una afición imbatible porque a ganas, ganamos. Quedó patente, como a lo largo de toda la Liga, en el tramo final, los días del Zaragoza o el Andorra, con una comunión equipo-afición que sí, recuerda mucho a la de 1988, que culminó con aquel grito singular, "Tranquilo, Miera, estamos en Primera", en el Aeropuerto de Asturias. La emoción vivida en el trío de partidos con el Eibar es de las que pasan a la historia del club y a la memoria del oviedismo.

Los recibimientos de madrugada tras los dos partidos en Ipurúa o los cánticos y el tifo en la previa del primer partido del play-off han sido el calentamiento perfecto para una afición plena de ilusión. Contemplar a toda esta chavalada, que no ha visto nunca al Oviedo codearse con los grandes, comprar, pedirse y lucir la camiseta azul en tiempos de los Messi y Cristiano supone una inyección de optimismo, una lección de orgullo, valor y garra. Emociona. Mucho mérito el de esta juventud carbayona porque cree en el equipo sin haber visto remontadas épicas, como las que relatara Ricardo Vázquez Prada de los tiempos de Óscar, Lángara o Herrerita, o victorias insospechadas de finales del siglo XX, las de los Carlos, Berto, Rivas, Paulo Bento o Dely Valdés, refrescadas recientemente por Nacho Azparren.

Hay clubes que presumen, y con todo merecimiento, de Champions, y otros de ser los más laureados del planeta deporte, pero el oviedismo derrocha sentimiento a flor de piel y ansias infinitas de superar toda adversidad por definitiva que aparezca. Es nuestro ADN y a mucha honra. No tiene ningún sentido, no busques la lógica porque sería perder el tiempo y cuando, a pesar de los pesares, este club va camino de los cien años, la victoria está en tomar el testigo, generación tras generación, para seguir adelante en esta maratón con obstáculos que es la historia de nuestro Real Oviedo. Solo así se explica la bendita locura de esta juventud que en su infancia no vaciló en romper la hucha para comprar acciones a 10 euros. El espíritu de 2003 se volvía a manifestar en 2012, con el apoyo inestimable de los talentos de la Premier forjados en El Requexón como Cazorla y Mata, que expandió la odisea de este club del norte de España, cautivando a nuevos aficionados de ciento y un nacionalidades, que portan hoy el testigo azul por todo el mundo.

Por eso cuando está a punto de arrancar un play-off apasionante ante un rival de la entidad del RCD Español, no hay más que disfrutar a tope de lo que está por venir, con respeto y humildad, pero sin miedos, como en aquella promoción ante el Mallorca, ganada con el gol inverosímil de Carlos. Una de esas sensaciones grabadas en nuestro particular disco duro. A los nerviosos por la espera, recordarles que entonces también partía como claro favorito el equipo de Primera…

Si el 17 de junio de 2001 empezó un descenso a los infiernos futbolísticos, de abismos insospechados hasta para el más pesimista, este 16 de junio el "Volveremos", santo y seña del oviedismo, está al alcance, suena con nuevos bríos y versiones, acaso porque nunca nos fuimos del todo. Ha sido mucho tiempo, pero el equipo nunca estuvo solo en esta larga travesía, llena de desierto y espejismos. En esos dos partidos reviviremos recuerdos y sensaciones que no se olvidan: la rabia con la que celebramos el gol de Kily al Mosconia o aquel otro, en El Pardo de Navia, de un imberbe Michu, que festejó con sus compañeros del instituto en la banda; el llanto sin consuelo posible de aquel neñu en la grada del Tartiere tras ver frustrado su primer ascenso ante el Arteixo; la exhibición en Ávila; el puño prieto de Aulestia tras detener un penalti decisivo en el Ono Estadi mallorquín para salir de la Tercera; el retorno de Esteban tras renunciar a un contrato en Primera para jugar en Segunda B; la celebración de Cervero, con planchas incluidas, que allanó la vuelta al fútbol profesional certificada siete días después por David Fernández en el por entonces todavía Ramón de Carranza; el brazalete al viento de Toché o el slalom más hermoso de Borja Sánchez en El Molinón para afianzar la permanencia en la Liga que vivimos peligrosamente en plena pandemia. Nunca agradeceremos lo suficiente haber evitado aquel descenso. Gracias Arnau, gracias Lunin, gracias Luismi.

Una larga travesía del desierto, con muy pocos oasis, caray, pero con mucha gente que corrió su relevo oviedista a tope como Berta Díaz, la abuela con un corazón demasiado azul que protagonizó la campaña del club en la navidad de 2016; como José María Felgueroso, el periodista que primero nos descubrió los secretos del Cibeles campeón de hockey y luego nos acercó el día a día del Oviedo; como Ana Fernández Llaneza, fundadora de la primera peña femenina del Oviedo; como Rubén Sánchez, el oviedista más entusiasta de Tenerife que este pasado agosto tenía claro que sí, que esta podía ser nuestra Liga. Y muchos, muchos más, como tú, papá, que un día de verano me llevaste de la mano al viejo Tartiere a un partido de pretemporada y aquí seguimos, testigo en mano. Si juntos sufrimos este éxodo del fútbol que más luce, justo es que ahora disfrutemos, más y juntos. ¡Vamos, Oviedo!

