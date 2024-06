A por un ascenso histórico

Si algo tiene este grupo de chavales que forman este L’Entregu es, entre otras muchas cualidades, fiabilidad y compromiso. Por ello, tengo el total convencimiento de que este domingo, en la Ciudad Deportiva "Antonio Asensio" de Palma de Mallorca, y como colofón a una gran temporada, L’ Entregu le dará la vuelta al resultado adverso que injustamente se dio en el partido de ida del Nuevo Nalón ante el club bermellón. Y digo gran temporada puesto que, además de competir de igual a igual con todos los equipos del grupo asturiano, lo que le reportó jugar esta promoción de ascenso regional superando al Sporting Atlético y al Lealtad de Villaviciosa, L’Entregu compitió de fábula en la Copa Federación frente al Vimenor de Cantabria, al que superó en Vioño de Piélagos por penaltis después de una agónica prórroga, y, posteriormente, frente al Logroñes –que acaba de caer eliminado en fase de ascenso frente al Marbella–, con el que se perdió después de otra emocionante prórroga, resultando ambas eliminatorias una experiencia inolvidable que no hizo más que engrandecer la historia del club entreguín.

Volviendo al enfrentamiento con los baleares, cabe resaltar la enorme decepción que supuso el resultado del sorteo federativo no ya para la directiva del club, que vio frustrada su intención de repetir la experiencia de la pasada temporada frente a La Unión de Murcia con una gran entrada en el Nuevo Nalón, sino también para su incondicional hinchada, representada por los chicos y chicas del Fondo Norte, quienes por razones obvias no podrán ahora arropar a los pupilos de Adrián González en el partido de vuelta. No obstante, éstos no estarán solos, ya que "alguien" se perderá por las instalaciones mallorquinas para que no les falte el ánimo y aliento del que han gozado durante la temporada que ya finaliza. La eliminatoria está difícil, pero no más que las que se superaron frente a los rivales de Mareo y Les Caleyes. Nuestros jugadores, aunque no estará físicamente, deben saber que su afición se volcará con ellos, para lo que se están realizando preparativos para poder seguir el partido por televisión y/o radio y hacer del evento deportivo una jornada festiva en el Nuevo Nalón que, esperamos termine, como se merecen el equipo y su pueblo

Aprovecho la ocasión para felicitar al Fondo Norte por los preparativos de la previa del partido de ida y por su apoyo incondicional.

Y, como el futbol asturiano está tan de actualidad, no quiero dejar pasar la ocasión que me brinda este diario para repetir el estribillo del momento: que sí jolín, que vamos a subir; que si jo…., que vamos a ascender.

Jugadores y cuerpo técnico, mucho ánimo, y no dudéis de que, pese a la distancia, estaremos con vosotros, empujándoos hasta el final, porque como reza uno de los cánticos del Fondo Norte: "L’Entregu es mi gran pasión".

¡¡¡Aúpa L’Entregu!!!

