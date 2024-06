Tenía que ser en el campo del Espanyol, seguramente no me hago a su nueva denominación en Cornellá porque tampoco me acostumbro a que ya no en esté en la carretera de Sarriá, en el estadio que nos deparó el partido más maravilloso del Mundial 82. Cosas de la edad, que dirían los de "Modestia Aparte", pero volvamos a lo importante para evitar un toque vintage desde el pitido inicial. Al Oviedo le toca jugarse el ser o no ser en Primera División en el mismo escenario donde los chicos de Carrión impartieron hace tres semanas una lección de fútbol…para salir derrotados. Cosas del fútbol moderno. Resultado al margen, esa jornada los azules demostraron que podían ser perfectamente un aspirante al play-off, aunque en ese momento el ascenso directo se escapara definitivamente.

Había que volver al lugar del "crimen" y con la afición oviedista al copo porque el partido de Liga en lunes noche no había sido el mejor planazo para un desplazamiento masivo, aunque la peña oviedista de Barcelona, siempre fiel, no faltó. Así que ahí estarán hoy los chicos de Luis Carrión con clase, concentración, control y humildad ante el partidazo de sus vidas. Y a cientos, quizá un par de miles, la afición loca por verte subir, pero tan elegante como ilusionada. Precioso el gesto, desapercibido para las cámaras que casi todo lo ven, cuando el domingo pasado, aficionados oviedistas que subían por la calle Ricardo Vázquez Prada y seguidores del Espanyol, que aguardaban en la grada visitante, cruzaron aplausos y, lo más importante, respeto, al término del partido. Ahora toca rematar el buen trabajo del curso de toda la institución en Barcelona, la última ciudad que vio una victoria del Oviedo en Primera en la Liga 2000-2001, en el Camp Nou; la tierra natal de nuestro entrenador y también de Tonijuán, el primer "míster" que llevó al Oviedo a Primera División.

El partido clave tenía que ser unas horas antes de la noche de San Juan, en el día más largo del año, después de la semana más larga de la temporada, los siete días en los que el reloj nos ha pasado más lento de los últimos 20 años; sí los veinte "palos" que nos han caído desde aquel primer play-off para salir de Tercera, con un Tartiere a rebosar, contra el Arteixo que ganó aquel ascenso pero, paradojas del destino, cayó luego a un pozo muy profundo. Decía Gardel que veinte años no es nada, pero el tiempo ha desgastado la tinta y hasta el código de barras de la entrada de aquel partido, que nos enseñó que el retorno, el volveremos a Primera, iba a suponer un esfuerzo de dimensiones mitológicas, no apto para aficionados que buscan triunfos inmediatos y repetidos a modo de metadona deportiva. Ser del Oviedo es otra cosa: es ver cómo te expulsan a tu mejor jugador después de marcar el 3-0 de una remontada que, claro, acaba siendo imposible ante el Caravaca; es tener de socio accionista a uno de los hombres más ricos del mundo que no ejerce de magnate con el equipo, pero sigue ahí, atento a la jugada; es sufrir que te anulen goles o penaltis que no protestan ni los rivales. Pero ser del Oviedo también es disfrutar de retos, como el de pasar de vicecolista en septiembre a la final por el ascenso en junio, escuchar a jugadores y técnicos que vistieron la zamarra azul transmitir ánimos o impresionar al resto del planeta fútbol con un ambiente digno de un coliseo inglés en unas previas que ya forman parte de la historia del club.

Todo esto y mucho más. Así que no hay miedo porque padecer era salir de la Tercera y la Segunda B o tener que ganar para librar un descenso a la otra cara del fútbol, que curte y te hace sufrir, como la vida misma. Gracias Ziganda. Por eso, pase lo que pase en este partido casi infinito, vendrá la noche más corta y en agosto volveremos al Tartiere. Como canta el bueno de Tito Pompei, no hay obstáculo que detenga este sentimiento forjado en la adversidad, el barro y una cierta dosis de locura para que esta historia de superación siga adelante. Con todo y con todos los que fueron, son y serán, ¡hala Oviedo, adelante!

