Son días de presentaciones en la madreñina "furgolística". Días de raciones dobles. A horas de que empiecen las primeras pachangas veraniegas en las que se podrá ver a algunas de las caras nuevas, a ambos lados del Potomac van haciéndose las fotos de rigor a estas alturas de la película. En Gijón dieron a conocer cómo será la camiseta para el curso 2024-2025, el octavo consecutivo en Segunda. ¡Cómo pasa el tiempo! Tirando de números, cuando a mediados de agosto arranque la nueva campaña los rojiblancos solo habrán acumulado en las últimas tres décadas nueve temporadas en Primera. Doloroso dato. Peor son las estadísticas azules por aquello de los años del barro.

Pero lo que cuenta es el presente. A los que están a 28 kilómetros les tocó un intenso día de presentaciones y de anuncios. De un tirón, tres puestas de largo, con lágrimas y nervios incluidos por parte de uno de los nuevos, el muchacho que llega del Recreativo de Huelva, el decano del "fúrgol" español, que tuvo épocas mejores. Además, adiós a Tarín, hola a Lemos y un "se queda" protagonizado por Paulino de la Fuente.

Por lo demás, Gijón suena ahora para ser subsede del Mundial de 2030 una vez que la operación 40-100-300-330-150 no saliera del disco duro del ordenador de quien la diseñó. La familia orlegiana ha puesto muy guapo Mareo con los dineros del fondo CVC, así que si es por el estado y el nivel de las instalaciones no debería haber ningún problema para que alguna selección eligiera Gijón como centro de operaciones. Veremos finalmente quiénes son los premiados, que Valencia se ha quedado fuera y de alguna manera, se lo merezca o no, habrá que darle ración doble por aquello de ser una de las ciudades más importantes del país. Así que los demás, a esperar, ¿oyisti, güey?

