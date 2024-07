La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Partidos por el Google Maps

En estos tiempos en los que hasta se reserva el derecho de admisión en los bolos veraniegos y hay que seguir los partidos por el satélite de Google, el Google Maps o lo que haga falta, el Oviedo inició su gira por Essssspaaaaññññaaaaa jugando en Las Rozas, la antigua casa del honesto Rubiales, ante el Getafe. El club del atípico Ángel Torres se empeñó en que nada ni nadie ajeno a los dos equipos pudiera ver lo que ocurría en el campo. Con medidas así, historiadores de la cosa del Oviedo y del Sporting como Mangas o Frichu Yustas iban a tener muy complicado seguir alimentando sus archivos. Pero "onde" manda patrón... S

igue Javi Calleja dándole forma a lo que está por venir, que no es otra cosa que el debut liguero en la recta final de agosto en Riazor ante otro histórico como el Deportivo. La semana en la casa azul continuará en los calores de Murcia, donde los carbayones rematarán su particular viaje en busca de oxigenar cuerpo y alma y tal y tal. Mientras, en la otra orilla del Potomac, los muchachos de Albés se divirtieron bajando el Miño, que no todo va a ser correr y sudar. Por lo demás, los Juegos Olímpicos ya están aquí. Y cómo no, y como ya es un clásico entre los clásicos, el asunto comenzó con el "fúrgol".

La Roja abrió el fuego y en las próximas horas nos tocará ver en acción a las chicas de Montse Tomé. Las campeonas del mundo quieren rematar la buena racha con la medalla de oro en París. Sin olvidar que cuando aparece el "fúrgol" sea donde sea hay muchas posibilidades de que se monte un escándalo. Ahí está lo sucedido en el Argentina-Marruecos de la primera jornada, con botellas volando, petardos, espontáneos y para rematar otra actuación estelar del VAR. Más madera, ¿oyisti, güey?

