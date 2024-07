La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Herencias

Sigue el Oviedín machacándose y sudando lo que no está en los escritos en su concentración murciana. Allí llevan ya unos días los muchachos de Javi Calleja, del que resaltan los que saben de esto su mano dura. Pocas bromas con el trabajo durante la pretemporada ya que marcará mucho lo que suceda a lo largo del año, el décimo consecutivo de los azules en la categoría de plata. Lo curioso es que la casa azul se trasladó al Pinatar Arena por la insistencia de Luis Carrión, ¿se acuerdan de él? Son las herencias de otros tiempos que fueron felices y pudieron ser mejores. Pero lo que cuenta es el presente, y en ello andan los caballeros azules.

Por lo demás, Sporting y Oviedo, además de correr y jugar amistosos, siguen a lo suyo, que a estas alturas de temporada no es otra cosa que fichar y desfichar. Los gijoneses ya tienen a su extremo tras la marcha atrás dada con Bermejo, que por Zaragoza sigue dando que hablar. Dubasin, el elegido por Rubén Albés para repetir la experiencia con el hispano-belga en el Albacete, ya es para cierto sector del oviedismo el muñeco del pimpampum, el traidor del momento. El extremo pasa a formar parte del selecto grupo de jugadores que defendieron las dos camisetas, desde Biempica a David Cano, pasando por Ricardo Bango, Tocornal, Lombardía, Uría, Montes…

Así que el drama no debería serlo tanto. Aunque ya saben, amiguinas y amiguinos, esto es lo que hay. Mientras, la actualidad deportiva mundial se centra en los Juegos de París, donde no hay día en el que no se conozca algún lío, algún intento de sabotaje, alguna polémica y tal y tal. Pero solo será el tiempo el que muestre si la herencia de los Juegos es mala, buena o mediopensionista, ¿oyisti, güey?

